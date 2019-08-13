印度主要农产品出口量近期大幅下跌

新华社孟买8月13日电（记者张亚东）最新数据显示，受需求下降及价格比较优势不足影响，印度大米、大豆等农产品出口量近期大幅下跌。

印度农业与加工食品出口发展局12日在声明中表示，印度4月至6月大米出口量同比下跌28.2%。印度溶剂萃取商协会最新数据也显示，印度7月大豆出口量同比大跌59%，降至2016年9月以来的最低水平。另外，印度糖、水牛肉等农产品出口量也面临萎缩。

分析人士表示，今年以来，非洲、中东等印度大米传统出口地区需求下降。同时，印度农产品价格相对较高，缺乏价格竞争力，因此丧失不少先前的出口市场。据了解，印度大豆出口价格比南美洲同类产品贵20%。

农业在印度经济构成中占比不大，但依靠农业为生的人口占全国人口的一半。有分析人士担心，农产品出口萎缩或将导致印度农民增收困难以及国内消费疲弱。

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