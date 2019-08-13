2019年上半年赴柬中国游客数量增长38.7%

新华网金边8月13日电（高炳南 毛鹏飞）近日，柬埔寨旅游部发布报告，2019年上半年柬埔寨共接待中国游客129万人次，同比增长38.7%。
报告称，今年1月至6月，柬埔寨共接待国际游客333万人次，同比增长11.2%。其中，中国游客数量占外国游客总量的38.7%。中国依然是柬埔寨最大旅游客源国。
柬埔寨旅游大臣童昆表示，对于柬埔寨旅游产业来讲，中国是一个巨大的市场。“我们预计2019年接待中国游客260万人次，2020年接待中国游客300万人次，长远规划是2030年吸引中国游客800万人次。”
童昆说，去年，旅游业为柬埔寨国内生产总值（GDP）贡献了12.7%。
据统计，2018年柬埔寨共接待国际游客620万人次，其中中国游客约200万人次。旅游业依然是柬埔寨经济四大支柱产业之一。
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