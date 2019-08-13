泰国商业部将举办第64届曼谷珠宝展

新华网曼谷8月13日电（记者 陈家宝）泰国商业部的数据显示今年上半年泰国的珠宝产品出口持续增长，为了进一步推广宝石珠宝产品，商业部将于9月中旬在曼谷蒙通他尼会展中心举办第64届曼谷珠宝展。

近日，泰国商业部国际贸易促进厅副厅长婉娜潘宣布第64届曼谷珠宝展将于9月10日-14日在曼谷蒙通他尼会展中心举办。拉亨 摄

泰国商业部国际贸易促进厅副厅长婉娜潘表示，今年1月至6月泰国的宝石和珠宝产品出口总额超过72亿美元，出口总额较去年同期增长15.2%，几十年来一直是支撑泰国出口增长的正面因素。

她说，泰国珍珠宝石、由稀有金属制作而成的珠宝及人造珠宝等产品的出口持续增长，主要出口市场为中国香港、美国、印度、德国和瑞典。

近日，在第64届曼谷珠宝展的媒体吹风会上，模特展示泰国珠宝。拉亨 摄

“曼谷珠宝展是扩大泰国珠宝销量及为泰国珠宝产品寻求新市场的重要平台，为泰国中小型珠宝企业创造了出口的机会，还为民间珠宝设计师带来就业和展现才华的平台。”婉娜潘说。

据悉，将于9月10日-14日在曼谷蒙通他尼会展中心举办的第64届曼谷珠宝展将设有1900个摊位，迎来900多家珠宝商参展。商业部预计届时会有来自130个国家和地区的20000多位参观者前来。

展会上将设有小众橱窗、珠宝新面孔、民间设计师作品区等区域，并将举办珠宝研讨会，向观众介绍如何利用数字科技更好地打造珠宝品牌及相关企业的成功经验。

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