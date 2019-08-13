津巴布韦总统表示将确保国民口粮安全

新华社哈拉雷8月13日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦12日在首都哈拉雷说，尽管国家面临严重的粮食短缺问题，但政府将确保民众的口粮安全。他同时表示，政府将继续打击腐败，并通过推进改革等手段重振经济。

姆南加古瓦当天在哈拉雷举行的英雄日纪念活动上说，因受到极端干旱天气和强热带气旋“伊代”影响，许多津巴布韦民众面临粮食短缺问题。但在国际社会帮助下，政府有信心保证全体国民的口粮安全，确保没有人因饥饿而死。

他表示，政府将继续打击腐败，反腐斗争将为津巴布韦扭转经济困局提供重要支持。

姆南加古瓦还说，政府将通过推进改革等手段重振经济。目前津巴布韦正在进行的经济改革是“痛苦但必要的”，将有助于经济尽快复苏并驶入良性发展轨道。

联合国世界粮食计划署日前发布报告说，预计今年津巴布韦有超过500万人需要粮食援助，需要援助人口约占该国总人口的三分之一。

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