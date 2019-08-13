美国旅游局官员：中国赴美游客数量继续减少

新华社美国明尼阿波利斯8月12日电 美国国家旅游局总裁兼首席执行官克里斯托弗·汤普森日前表示，中国一直是美国旅游业极其重要的旅游客源国。2018年中国游客在美消费额仍居首位，但中国赴美游客数量出现下降，并且今年以来继续减少。

汤普森出席在明尼苏达州明尼阿波利斯市举行的美国国家旅游局营销委员会会议和董事会会议时向新华社记者表示，中国是世界第一大出境旅游客源国，对于想努力扩大国际旅游市场份额的国家来说极其重要。“我们一直关注当前的中美经贸摩擦，因为它会对旅游业产生影响。”他说。

据美国官方统计，2018年赴美中国游客数量比上年减少6%，15年来首次出现下滑。据此次会议举办地明尼苏达州的旅游机构统计，该州去年接待中国游客数量减少5.8%，为近年来首次下滑。

明尼苏达州旅游推广机构高级经理贝丝·赫勒在接受新华社记者采访时说，中美经贸摩擦不仅影响旅游业，还影响到很多美国人的日常生活和消费。

美国商务部数据显示，作为推动经济增长的一个重要方面，国际赴美游客目前支持着大约120万个美国就业岗位，推动了美国多行业的发展。

美国国家旅游局市场研究专家卡罗尔·瑞姆在会议上说，当前美国旅游业面临美元升值、全球经济放缓、中美经贸摩擦等主要挑战。

美国国家旅游局是一家面向国际市场宣传和推介美国旅游业的机构，旨在通过增加国际游客数量和消费等拉动美国经济增长。（参与记者：杨海云、潘丽君、张墨成）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)