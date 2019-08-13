美政府放松保护濒危动物遭批评

新华社华盛顿8月12日电（记者周舟）美国政府12日颁布了修订后的《濒危物种法案》实施条例，招致强烈批评。分析人士认为，新的条例实际上放松了对美国濒危动物的保护，可能导致更多物种灭绝。

在美国内政部和商务部12日共同宣布的实施条例中，联邦政府在考虑是否把某一物种列入保护名单时，首次将商业成本考虑在内。另外，新的条例允许政府在确定保护方案时不考虑气候变化对动植物的影响。

美国商务部长罗斯在声明中说，这次修订符合美国总统特朗普减轻民众行政负担的指令，且不会牺牲物种保护和恢复的目标。

但美国媒体评论说，新的条例会让采矿、油气等行业在开发受保护动物生活的区域时更容易获批。

新条例遭到环保组织的强烈反对。非营利组织美国生物多样性中心濒危物种主任诺亚·格林沃尔德说，这彻底破坏了《濒危物种法案》对美国最脆弱的野生动物的保护。

美国国家公园保护协会野生动物项目主任巴特·梅尔顿说，美国国家公园中受威胁和濒危动植物的栖息地已经受到日益严重的气候变化带来的冲击，修订的《濒危物种法案》实施条例进一步削弱了对它们的保护。

美国环保组织“地球正义”副总裁德鲁·卡普托在一份声明中说，本应基于纯科学的决策，却纳入经济考量，这将制造漏洞，让危害濒危物种的行为得以豁免。卡普托表示该机构将起诉美国政府。

今年5月，联合国生物多样性与生态系统服务政府间科学政策平台（IPBES）发布报告说，人类活动使近100万动植物物种面临灭绝风险，比过去数千万年间物种灭绝速度快上百倍，如不采取有效行动，物种的灭绝速度还会加快。

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