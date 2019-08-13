德国对也门亚丁局势表示特别担忧

新华社柏林8月12日电（记者任珂 张远）德国外交部发言人阿德巴尔12日说，德国对也门临时首都亚丁发生的暴力冲突表示特别担忧，并呼吁支持联合国的工作，推动该地区早日实现和平。

在当天的德国联邦政府例行记者会上，阿德巴尔说，亚丁的局势说明了也门的政治进程是如此的脆弱，因此必须支持联合国特使的工作，尽可能地制止暴力发生和实现停火，并最终实现和平的政治解决。

阿德巴尔说，德国正与联合国驻也门人道事务协调员莉丝·格兰德和世界粮食计划署就亚丁形势保持密切沟通。治疗伤员、提供饮用水和食品是当前面临的最大挑战。

阿德巴尔说，今年早些时候，德国已将对也门的人道主义援助金额从每年的1亿欧元增加到1.2亿欧元。如今已有34个组织在亚丁为190万人口提供援助，但阿德巴尔警告说，如果也门主要港口亚丁局势继续动荡，将使人道主义援助无法到达当地需要的人群。

近来也门南方过渡委员会武装力量与也门安全部队在亚丁发生冲突，双方冲突8日升级并一直持续。格兰德11日发表声明说，8日以来，已有40人在冲突中死亡、260人受伤。

2014年，也门胡塞武装夺取首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年，在沙特等多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省。南方过渡委员会成立于2017年5月，由当时遭哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合南部26名部落、军政领导人组建而成。

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