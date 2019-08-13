芬兰财政部长呼吁增加工作移民解决劳动力短缺

新华社赫尔辛基8月12日电（记者李骥志 尤哈尼·尼尼斯托）芬兰财政部长米卡·林蒂莱12日表示，芬兰劳动力短缺日益严重，解决这一问题的最佳手段是增加工作移民。

林蒂莱在接受芬兰广播公司采访时说，未来十年芬兰国家公共部门将有半数雇员退休，招募新员工将是一大难题。目前主要缺少具备专业技能的人才，而未来所有职位都将面临人员短缺。他认为，即便现在快速增加出生率也无济于事，唯一出路是增加工作移民。

芬兰目前的移民政策以工作移民为主，只要有芬兰用人单位接收，芬兰政府一般会准入。2018年，芬兰政府共收到1万多份居留许可申请，其中有7600人拿到了工作居留许可。

多年来芬兰企业界希望能够放宽移民准入政策，而芬兰工会组织对此持谨慎态度，认为如果向低水平劳动技能者降低移民门槛，将拉低本土工资水平，加大社会贫富差距。今年5月公布的芬兰政府工作方案强调在一些领域需要吸收外国劳动力。

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