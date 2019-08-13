新华社巴西利亚8月12日电 专访：中巴关系是“南南合作的典范”——访中国驻巴西大使杨万明

新华社记者裴剑容 周星竹

中国和巴西建交45周年纪念日在即，中国驻巴西大使杨万明近日在接受新华社记者专访时说，中巴两国关系发展基础良好，合作潜力巨大，前景广阔，是“南南合作的典范”。

杨万明在采访中回顾了中巴关系发展重要节点：1974年8月，中巴建交；1993年，巴西成为首个同中国建立战略伙伴关系的国家；2012年，巴西又成为首个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家。目前，中国已连续十年保持着巴西第一大贸易伙伴和第一大出口目的地国的地位。

他说，经过45年的积累和发展，中巴两国政治互信不断巩固，各领域务实合作成果丰硕，人文交流日益活跃，中巴关系的战略性、全局性影响不断提升，被誉为“南南合作的典范”。

杨万明指出，中国和巴西作为东西半球最大的发展中国家，两国在推动全球治理、提升发展中国家在重大国际事务中的发言权、推进多边主义和遏制单边主义、建立和完善国际和地区合作机制、维护联合国权威等方面，有着广泛和深入的共同战略利益。

杨万明说，中巴关系在几代人的不懈努力下，获得了健康、稳定、快速的发展，这也为下一阶段两国关系进一步发展、各领域务实合作进一步深化奠定了良好基础。

杨万明强调，今年年初巴西新政府执政以来，两国关系保持了健康平稳的发展势头，各领域合作保持了延续性。巴西新政府高度重视对华合作，愿同中国一起进一步深化两国全面战略伙伴关系。中国对巴西参与“一带一路”倡议持欢迎态度，巴方反应积极。

杨万明表示，今年11月巴西将举办金砖国家领导人第十一次会晤，中巴将围绕金砖国家合作、深化全球治理、应对国际地区形势演变等重大问题进一步加强沟通协调，不断为金砖合作注入强劲动力。

展望未来，杨万明认为两国可以在卫星、人工智能、物联网、5G等科技领域，农产品种植、农牧产品加工等农业领域，以及旅游和体育领域深挖合作潜力，开拓双边关系新的增长点，让两国关系迈向更高台阶。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)