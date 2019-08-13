“梓墨千年——十竹斋木版水印艺术作品展”在伦敦开幕

新华社伦敦8月12日电（记者梁希之）“梓墨千年——十竹斋木版水印艺术作品展”12日在伦敦英国王储基金会传统艺术学院开幕。

据主办方中国古籍保护协会介绍，以明代胡正言“十竹斋”为代表的饾版、拱花等多色套印技术集绘、刻、印于一体，是中国古代印刷发展史中一笔珍贵的文化遗产。此次展览展出200余件艺术作品和实物，其中《廿四节气》《千手千眼观音》和木刻肖像印等作品是首次在英国展出。

中国驻英国大使馆文化公参于芃致辞说，杭州十竹斋艺术馆在继承传统木版印刷技艺基础上创新发展，与王储基金会传统艺术学院办学宗旨和教学理念相契合。感谢王储基金会及传统艺术学院为中英文化交流做出重要贡献，希望此次展览进一步促进双方传统手工艺领域交流与合作。

杭州十竹斋艺术馆馆长魏立中介绍说，版画《廿四节气》系列作品取材于中国传统历法中的二十四节气，并将木版水印技艺、中国书法、现代美术、古代诗词等中国传统文化元素相互融合、完美结合，向人们展现了中国非物质文化传统技艺的博大精深和木版水印技艺的精妙与典雅。

杭州十竹斋艺术馆致力于继承与弘扬中国传统水印木刻艺术。2014年，十竹斋木版水印技艺入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

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