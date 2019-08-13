墨西哥总统表示愿加强同中国各领域交流合作

新华社墨西哥城8月12日电（记者吴昊）墨西哥总统洛佩斯12日表示，墨西哥高度重视发展对华关系，愿加强同中国各领域交流合作。

洛佩斯当天在墨西哥首都墨西哥城国民宫接受中国新任驻墨西哥大使祝青桥递交国书。洛佩斯欢迎祝青桥履新，他表示，墨中两国长期保持友好交往与互利合作，友谊根基深，合作潜力大。

洛佩斯指出，墨方高度重视发展对华关系，愿同中方加强治国理政经验交流，深化投资、贸易、人文等领域交流合作。

祝青桥说，中墨同为发展中大国和重要新兴市场国家，拥有广泛的共同利益，担负着共同的发展责任，也有开展合作的强烈需求和互补优势。中方愿同墨方一道，深化政治互信，推进互利友好合作，推动中墨全面战略伙伴关系行稳致远，不断迈上新台阶。

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