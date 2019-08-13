以色列与多国举行的海上军事演习结束

新华社耶路撒冷8月12日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列与美国、法国等国举行的海上军事演习12日结束，此次演习为期一周，主要演练发生大地震后各方如何协调应对。

此次演习代号为“巨浪”，在以色列北部海法港附近举行。数百名海军官兵、6艘舰艇和5架直升机参加了演习。这是以色列海军首次举行专门针对震后反应的演习。

此次演习假定以色列北部发生大地震，并造成大规模人员伤亡和基础设施损毁，参演人员演习如何在地震后建立一个运入人道救援物资的“海上门户”，同时演习如何在地震后与参与救灾的各国和国际组织的救援队进行有效合作。

据了解，美国、法国、希腊海军派军舰参加此次演习，英国、德国、加拿大等国派人员参演或派代表观摩。

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