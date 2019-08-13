俄军组建配备“棱堡”系统的北极岸防导弹巡逻队

新华社莫斯科8月12日电 据俄罗斯《消息报》12日报道，俄军已开始组建配备机动式“棱堡”岸防导弹系统的北极岸防导弹巡逻队，目的是确保俄北极海岸免遭登陆威胁。

报道援引俄罗斯国防部消息人士的话说，俄太平洋舰队率先建成了首批这样的巡逻队。巡逻队不久前在堪察加半岛举行演习，挫败了假想敌的登陆行动。

该消息人士说，每支北极岸防导弹巡逻队都包括“棱堡”岸防导弹连、海军陆战小分队和供给保障小分队，可在北极无人区内独立进行长达数月的秘密巡逻，能确保数百公里海岸线免遭敌方海上登陆威胁。在巡逻队中，海军陆战队员负责保卫导弹连，而供给保障小分队则负责为巡逻队提供生存保障。

据报道，俄岸防导弹部队正在淘汰老旧的“多面堡”和“边界”岸防导弹系统，计划在2021年前全面换装新型“棱堡”和“舞会”岸防导弹系统。目前，俄已在西北部的科拉半岛、东部的堪察加半岛及千岛群岛等地部署了“棱堡”。

“棱堡”机动式岸防导弹系统可发射射程600公里的“缟玛瑙”超音速反舰导弹，还可打击固定和移动缓慢的陆上目标。

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