美国本财年前10月财政赤字已超去年总额

新华社华盛顿8月12日电（记者熊茂伶）美国财政部12日公布的数据显示，2019财年（2018年10月1日至2019年9月30日）前10个月，美国联邦政府财政赤字达8668亿美元，同比大幅增长约27%，已超过上一财年7790亿美元的全年赤字总额。

当天发布的月度财政报告显示，2019财年前10个月，虽然美国联邦政府财政收入同比增长3.4%，但由于财政支出增幅高达8%，赤字大幅增加。排名靠前的三大支出项目分别是社会保险、国防和联邦医疗保险。

白宫行政管理和预算局近期发布的中期评估报告显示，2019财年美国联邦政府预算赤字预计将达1万亿美元，为2012年以来最高水平。

美国独立研究机构联邦预算问责委员会日前的分析显示，特朗普上任以来，由于减税政策和支出增加，美国联邦政府赤字增加了一倍多，债务增加了4.1万亿美元。

本月初，特朗普签署了国会参众两院通过的未来两年总额达2.75万亿美元的联邦政府预算案。作为共和党与民主党两党间的妥协方案，该预算案同时提高国防支出和国内民生支出，预计将进一步推升美国政府财政赤字。

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