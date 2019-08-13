德国智库：贸易冲突正严重损害世界经济

新华社柏林8月12日电（张雨花）德国智库伊弗经济研究所12日发布的调查报告显示，今年第三季度，世界经济“阴云密布”，贸易冲突加剧正对世界经济产生巨大不利影响。

报告显示，当季世界经济景气指数从上季度的负2.4点大幅下降至负10.1点，其他两个重要分项指标现状指数和商业预期指数也都显著下降。报告指出，世界各地的经济环境都在恶化。

伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特在报告中说，贸易冲突加剧正对全球经济产生重大负面影响。专家预计全球贸易增速将明显减缓，个人消费趋弱，投资活动放缓和利率下降成为市场普遍预期。

伊弗经济研究所总部设在慕尼黑，是德国最大的经济智库之一。此份调查结果是对116个国家和地区的1173名专家进行采访调查后得出的。

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