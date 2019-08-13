中国东阳木雕和竹编展在科伦坡开幕

新华社科伦坡8月13日电（记者唐璐）由斯里兰卡中国文化中心主办的“木语竹韵·丝路传情”东阳木雕和竹编展12日在科伦坡开幕。

东阳木雕和东阳竹编均为中国国家级非物质文化遗产。其中，东阳木雕是以平面浮雕为主的雕刻艺术，被誉为“国之瑰宝”；东阳竹编巧夺天工，是产自中国浙江东阳的地方传统手工艺品之一。

斯里兰卡中国文化中心主任乐利文在展览开幕式致辞中表示，这是该中心首次举办中国木雕和竹编展，旨在让斯里兰卡民众从更多角度感受和了解中国传统雕刻和编织工艺技法及其承载的文化元素。

中国驻斯里兰卡大使馆文化处负责人刘东说，中国和斯里兰卡都高度关注文化遗产保护。此次东阳木雕和竹编在斯里兰卡展出，将会增进斯各界人士了解中国非物质文化遗产项目，以及中国政府对非遗保护传承与创新所做的努力。

据悉，本次东阳木雕和竹编展持续到8月18日。中国工艺美术大师黄小明和竹编工艺大师黄学敏将分别担纲东阳木雕和东阳竹编文化交流使者。

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