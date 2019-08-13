阿富汗小伙：学汉语，到名牌大学当老师

“风雨后才能见彩虹”，这是哈密如约而至，出现在我们面前时，我脑子里最先闪现的一句话。

哈密是阿富汗喀布尔大学孔子学院的汉语教师，他总是面带微笑，阳光乐观。虽然我不知道哈密是如何在战火纷飞中度过了自己的童年，但是我能肯定的是，战争并未磨灭他内心的希望之火，也未能击碎他对美好未来的执着追求。

哈密一口流利的中文在上海师范大学习得。毕业后，他决定回到阿富汗从事汉语教学工作，建设祖国。

他说：“汉语改变了我的命运。我出身于一个普通家庭，现在却能在阿富汗最好的大学教书。这并不是一件易事，但我实现了。”

在他看来，学习汉语不仅能改变他的生活，也同样能使成千上万的阿富汗人受益。因此，他不遗余力地鼓励自己的学生和身边的朋友学习汉语。

哈密与他的学生。

尽管哈密的职业生涯才刚刚开始，他却展现出作为一名教师的高度责任感。他认为，老师应当帮助学生选择正确的人生方向、实现人生目标。他的任务不仅仅是语言教学，更多的是利用语言这个媒介来培育新一代阿富汗青年。

他认为，阿富汗需要与世界各国开放合作，特别是同已成为世界第二大经济体的中国加强合作。中国提出的“一带一路”倡议将对阿富汗的发展起到很大的推动作用，而这必然需要大量的汉语人才做支撑。

阿富汗喀布尔大学孔子学院成立于2008年，每年招收大约50名汉语专业的学生。不仅如此，还为非汉语专业的学生开设了公共课。哈密表示，现在中国有几百位阿富汗留学生，他们就像当初的自己一样，被寄予了厚望，能够学成归国后报效祖国，成为国家建设中的顶梁柱。

哈密的故事启示我们，不管成功的道路上有多少障碍，只要意志坚定，任何梦想都能绽放别样的精彩。一个人的价值并不局限于自身，而是取决于为国家和社会做出了多大的贡献。（编译：实习生蒋婧）

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