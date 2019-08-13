沙特邀请也门对立各方到利雅得进行直接对话

人民网讯 据来自沙特的消息，沙特政府邀请也门对立各方到利雅得进行直接对话，沙特和阿联酋两国强调，对话是解决也门危机的唯一途径。

据阿联酋通讯社报道，应沙特国王萨勒曼的邀请，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德12日对沙特进行了“紧急访问”。当天，萨勒曼国王与穆罕默德王储就也门目前局势以及如何解决该国危机进行了会谈。

报道称，为尽快解决持续多年的也门危机，沙特政府邀请也门对立各方到利雅得进行“紧急对话”。穆罕默德王储指出，对话是解决也门危机的“唯一途径”。沙特的邀请体现了对也门局势稳定的共同关注，也是化解冲突和实现也门民族团结的重要框架，也门各方应利用沙特政府邀请的机会进行直接对话，为了也门国家的最高利益采取积极行动。（安国章）

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