巴西总统博索纳罗“不屑”德国停止援助雨林保护

巴西总统雅伊尔·博索纳罗11日声称不需要德国援助巴西保护亚马孙热带雨林。

作为对前一天一篇媒体报道的回应，博索纳罗在首都巴西利亚告诉媒体记者，巴方“不需要”德方生态保护援助。

德国《每日镜报》10日以德国环境、自然资源保护和核能安全部长斯韦尼娅·舒尔策为来源报道，巴西没有全力遏制亚马孙雨林砍伐，德方环境部因而打算先冻结大约3500万欧元（约合2.8亿人民币）用于多个保护森林和生物多样性项目的资金。

美联社报道，可能受影响的项目包括“亚马孙资金”。这一项目自2008年创建以来专事预防、监测和打击亚马孙雨林砍伐，主要捐款方是挪威、德国和巴西国家石油公司。

博索纳罗今年1月1日就任总统，去年竞选期间提议农业和渔业部与环境部合并，获得在巴西颇有影响力的农业企业游说团体力挺。反对者认为，这一做法会削弱环境部对企业的监管能力，危害自然资源。

巴西国家空间研究所发布数据，巴西境内亚马孙雨林面积今年6月减少量与去年同期相比增加88.4%。博索纳罗质疑这一数据，国家空间研究所所长里卡多·加尔旺随后遭解职。

亚马孙雨林大约60%在巴西境内。在研究人员看来，出于毁林造田目的，巴西境内雨林遭砍伐的速度正在加快。（张铮）【新华社微特稿】

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