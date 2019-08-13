危地马拉当选总统接手美国难题 曾反对为美挡移民

危地马拉总统选举11日举行决胜轮投票。据当晚发布的初步计票结果，前监狱管理局局长亚历杭德罗·贾马太当选，击败对手、前总统夫人桑德拉·托雷斯。

媒体报道，贾马太反对现政府与美国不久前签署的“安全第三国”协议，即由这一中美洲国家接收准备赴美的其他国家移民，但他若想推翻协议，必将承受美国极大压力。

【12年“功成”】

危地马拉最高选举法院根据将近98%选票的清点结果宣布贾马太胜选。贾马太与托雷斯分属保守右翼和中左翼阵营，得票率分别是大约58%和42%。托雷斯所属党派承认败选。

选情明朗后，贾马太在首都危地马拉城召开记者会。他感慨经历12年奋斗获得这一“服务国家”的机会：“过程不容易，但总算实现目标……我们将重塑危地马拉。本人感激之情无以言表。”

贾马太现年63岁，原先是医生，后来从商，再转战政坛。他先前三次参选总统、两次参选危地马拉城市长，都以落选告终。

2007年首次竞选总统前，他最为人所知的公职是监狱管理局局长。因为任内一场警囚冲突导致多名囚犯死亡，他卸任后接受调查，入狱10个月，因证据不足获释。

他每次竞选都更换“门庭”，这次以“改变危地马拉前进党”候选人的名义参选。他的竞选主张包括采取严厉举措遏制犯罪、改善治安。

托雷斯和贾马太在6月16日总统选举第一轮投票中超过其他17名候选人，得票率分列第一、第二名，得以进入决胜轮。托雷斯得到前夫、即前总统阿尔瓦罗·科洛姆的政治资源支持，但科洛姆受到腐败指控，正在等待司法审理。贾马太在第二轮投票中反超托雷斯，缘由是一些反托雷斯阵营成员投票给贾马太。

贾马太定于明年1月接替现任总统吉米·莫拉莱斯，成为新一任总统。

【面临“双输”】

美国是危地马拉最大的贸易伙伴。

莫拉莱斯政府受到美国政府“经济制裁”胁迫，同意成为美国阻挡中美洲国家移民北上美国的“缓冲带”，7月签署“安全第三国”协议：取道危地马拉试图入境美国的洪都拉斯、萨尔瓦多移民必须首先向危地马拉政府申请庇护。

作为对容留移民的“补偿”，美国可能放行部分危地马拉劳工赴美。至少数万名危地马拉人在美国谋生，寄回家的汇款是危地马拉主要外汇来源。

贾马太、托雷斯等多名总统候选人批评这份协议。美国移民权益机构认定危地马拉在经济和治安领域自顾不暇，对希望逃离贫困或暴力的外来移民而言不“安全”。

贾马太认为国家没有能力收容数量暴增的难民，建议以加大对中美洲国家投资方式阻遏北上移民潮。危地马拉人口贫困率、凶杀率和失业率高企，近年数十万民众北上墨西哥、美国谋生。美联社报道，今年以来，危地马拉1600万人口中大约百分之一离境。

危地马拉《自由新闻报》本周发布一项民意调查，显示80%的民众反对接收外国移民。

美国政治咨询机构欧亚集团拉丁美洲事务总监丽莎·格赖斯－塔尔戈说，危地马拉新总统所面临“最大挑战”是“就如何处置与美国的（‘安全第三国’）协议面临‘双输’局面”：履行协议会失去民心；不履行则得罪美国，后者可能对在美危籍劳工侨汇或危方输美产品征税。

【承诺“诚信”】

新总统在国内政治领域同样面临棘手任务。

联合国与危地马拉政府2006年签订协议，设“终止危地马拉有罪不罚国际委员会”，联手这一国家的检察机关作反腐调查，致不少政商要人下马，包括三名卸任总统。

莫拉莱斯受到“非法筹集竞选资金”指认，2017年险些受弹劾下台，与“有罪不罚国际委员会”关系日趋紧张。他的政府今年1月以“侵犯主权”为由提前终止这一机构原定9月到期的调查授权，但最高法院2月推翻这一决定，理由是终止授权须提前一年通知联合国。

托雷斯同样受到“非法筹集竞选资金”指认，但因为她的总统候选人身份而暂时免受司法追究。她和贾马太都承诺“反腐”，但不愿意受“外国干涉”。

贾马太在竞选期间重申将建立诚信政府，“从明年1月14日就任（总统）第一天起打击腐败”。（沈敏）（新华社专特稿）

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