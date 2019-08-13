叙政府军收复伊德利卜战略要地 取得重大地面进展

设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”11日说，叙利亚政府军收复伊德利卜省南部一座战略要地，取得今年4月以来最重大地面进展。

这一组织说，叙利亚政府军11日凌晨夺取位于伊德利卜省和哈马省交界处的哈贝特镇。这座城镇战略位置重要，被视作通往主要城市汉谢洪的踏板。

按照“叙利亚人权观察组织”的说法，政府军现在距离汉谢洪只有7公里，是它今年4月恢复对伊德利卜攻势以来取得的首次地面突破。

另据叙利亚国家电视台报道，俄罗斯军队已经在叙利亚赫迈米姆空军基地启动防空导弹系统，挫败多起极端武装从伊德利卜发起的无人机袭击。这座空军基地位于伊德利卜省的邻省拉塔基亚省。

叙利亚塔尔图斯海军基地原本是俄罗斯在地中海和中东地区唯一军事基地。2015年出兵叙利亚后，俄罗斯在拉塔基亚附近的巴西勒·阿萨德国际机场旁临时设立赫迈米姆空军基地。2017年年底，俄方宣布把这一临时基地转为正式基地。

伊德利卜省是叙利亚内战爆发8年来反对派武装和极端组织控制的最后一块主要地盘，大部分地区受“解放叙利亚”联盟控制。这一极端武装由“征服阵线”主导，与“基地”组织有关联。

叙利亚政府军去年8月底着手收复这片失地。土耳其与俄罗斯后来达成非军事区协议，把伊德利卜划为“冲突降级区”。

只是，协议没有全部落实，极端组织和土耳其支持的叙利亚反对派没有按要求撤离。叙利亚政府军4月底以反对派武装违反协议为由恢复攻势。

多方施压下，叙利亚政府军8月1日宣布同意在伊德利卜冲突降级区实施有条件停火，但5日以反对派武装拒绝遵守停火协议为由重新启动军事行动。（王宏彬）【新华社微特稿】

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