班农“看扁”美民主党总统竞选人

美国前白宫首席战略师斯蒂芬·班农11日说，民主党人若想在明年总统选举中击败现任总统唐纳德·特朗普，最佳人选是没有参选的前总统夫人米歇尔·奥巴马。

班农11日接受美国福克斯新闻频道《周日早间期货》节目采访时说，“现阶段看不到”哪名宣布参选的民主党总统竞选人能与特朗普“一对一”抗衡。

作为特朗普2016年胜选的功臣之一，班农“不确定他（特朗普）的对手已宣布参选”，“必须关注”迈克尔·布隆伯格、希拉里·克林顿和米歇尔·奥巴马等“一批潜在竞选人”。

彭博新闻社创始人、前纽约市长布隆伯格同一天在美国哥伦比亚广播公司《面向全国》电视节目重申，不会竞选总统。2016年民主党总统候选人希拉里今年3月宣布不打算参选。前总统贝拉克·奥巴马的妻子米歇尔近日表示，她参选是“零概率”事件。

不过，按照彭博社的说法，民主党人频繁提及米歇尔，或鼓吹美国职业篮球队老板马克·库班和脱口秀主持人奥普拉·温弗里等政坛以外的社会名流参选。

英国舆观调查公司今年一份民意调查显示，55岁的米歇尔当选全球最受尊敬女性，排在温弗里和安吉丽娜·朱莉之前。

班农11日同时“唱衰”民主党热门竞选人、76岁的前副总统乔·拜登，说民主党指望拜登在决选阶段与特朗普“一对一”，但特朗普将“收获全胜”。

美国昆尼皮亚克大学6日民调显示，民主党籍选民和倾向于民主党的独立选民中，32%支持拜登，所获支持率超过国会参议员伊丽莎白·沃伦、伯尼·桑德斯和卡玛拉·哈里斯。

彭博社推断，如果民主党方面真的有明星级竞选人最后一刻宣布参选，可能影响拜登的获胜几率；而任何突然闯入的竞选人在艾奥瓦和南卡罗来纳等提前投票州所获支持率势必落后，因为其他竞选人先前已耗费数月在那里争取选民支持。（海洋）【新华社微特稿】

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