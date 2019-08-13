美司法部长说狱方在爱泼斯坦死亡事件中严重违规

新华社华盛顿8月12日电（记者徐剑梅 刘阳）美国司法部长巴尔12日说，围绕被控性侵和拐卖少女的美国亿万富翁杰弗里·爱泼斯坦在狱中死亡一事，关押爱泼斯坦的纽约大都会惩教中心存在“严重违规行为”，需要彻底调查。

巴尔当天在新奥尔良一个会议上说，他对狱方未能妥当保护爱泼斯坦人身安全感到“震惊和愤怒”，司法部正在就此深入调查。

他同时表示，爱泼斯坦涉嫌性侵案远未结束，联邦检方将继续调查，重点是“参与、帮助爱泼斯坦拐卖未成年少女”的共犯。“任何共谋者都不应被轻易放过，受害者将得到正义。”

爱泼斯坦今年7月6日在美国新泽西州被捕，联邦调查局特工在其位于纽约曼哈顿的住宅中发现大量淫秽照片。纽约联邦检方随后起诉他进行性交易及合谋拐卖未成年女性，但爱泼斯坦拒绝认罪。8月10日，爱泼斯坦在狱中死亡，警方初步推断系自杀。

爱泼斯坦之死受到美国舆论关注，并引发各种猜测。据报道，他生前致富轨迹诡秘，长年与名流权贵交往，“金权交易”谜团甚多。有报道说，爱泼斯坦死前，狱方停止对他进行防自杀监视，与他同室的囚犯被转移，两名连续加班的看守被调走数小时。

大都会惩教中心位于纽约曼哈顿，由美国司法部下属联邦监狱管理局负责运营。

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