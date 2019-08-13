乌克兰在黑海一港口搜查“非法”向俄运燃料船只

乌克兰检察机构11日发布声明，说执法人员10日在黑海港口赫尔松搜查一艘先前向俄罗斯方面“非法”运送燃料的船只。

检察官办公室的声明说，涉事船只2015年向部署在克里米亚半岛塞瓦斯托波尔的俄罗斯黑海舰队运送燃料，涉嫌“走私原油产品”。

检察官办公室没有披露更多细节，包括船只所有方的信息。

乌克兰国家安全局7月在南部敖德萨州伊兹梅尔港扣押一艘俄罗斯油轮，指认它去年11月在刻赤海峡参与阻挡乌海军舰船航行并协助俄方扣押乌方船只和人员。乌方不久释放俄罗斯油轮上的船员。

乌俄去年11月25日在黑海发生冲突。俄方指认3艘乌方海军船只“非法进入俄罗斯领海并向刻赤海峡行进”，扣押船只和24名船员；乌方指认俄方舰艇在乌方船只试图通过刻赤海峡大桥时故意撞击并开火，要求俄方释放船员。

位于克里米亚半岛的克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔直辖市2014年3月经公民投票脱离乌克兰、并入俄罗斯联邦。（安晓萌）【新华社微特稿】

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