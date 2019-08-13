破坏中美人文交流终将自食恶果

据知情人士透露，多位中方民间友好团体负责人和高校、智库专家学者7月赴美出席交流活动期间，遭到美联邦调查局、中央情报局等机构长时间无理盘问、搜查。美方无端质疑中方人员赴美意图。

美方上述恶行绝非孤立事件，而是明目张胆的系统性行动。一段时间来，美相关机构对中方赴美人员延长签证审查、拒签、吊销长期签证、盘查滋扰，甚至给一些人贴上间谍的标签，恶意阻挠中美正常人员往来和人文交流。中方众多学者、商界和科技人士、留学生甚至因公赴美人员都成为受害者。

美方的所作所为，体现了美保守强硬势力内心的无比惶恐，反映了美霸权地位的江河日下。面对中国发展不可阻挡的现实，美方妄图抓住最后一丝一毫的机会，对华进行遏制打压。美方的算盘是通过制造“寒蝉效应”，压减中美正常人员往来，减少双方互利合作的机会，极力迟滞、阻挠中国复兴进程。

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷的话最有代表性。他公开污蔑中国动员全社会力量获取美国的信息和知识产权，谋求窃取美国经济主导地位，在美所有华人学生学者都对美国社会构成威胁。尽管这种表态苍白而扭曲，也立即遭到美国主流媒体、各界人士以及国际社会的严厉批驳，但却给了美极端强硬势力针对中方的理由。

事实上，这并非美国社会第一次燃起针对中国的“红色恐惧”。上世纪50年代，“麦卡锡运动”诽谤、迫害了美国内无数所谓共产主义分子。那场运动夹杂着对“谁丢失了中国”歇斯底里般的咆哮，是一出彻头彻尾的政治闹剧。现在当美国自身治理不灵、发展形势不佳，而中国社会“四个自信”日益坚定、综合国力不断跃升时，美国一些政客急于将美国内问题的“锅”甩给中国、将反华遏华打造为新的“政治正确”、让“新麦卡锡主义”在美死灰复燃，这是莫大的荒唐和悲哀。

美国人患了以己度人的“妄想症”，而且还病得不轻。到底是谁最热衷满世界干涉他国内政？到底是谁对其他国家实施大范围监听监控、渗透窃密？世界各国心明眼亮。叙利亚、利比亚、伊拉克、阿富汗、委内瑞拉等一大批国家的乱局甚至内战，都是美国的“杰作”。美国紧抓台湾、涉疆、涉藏、涉港、人权、南海等问题干涉中国内政的例子比比皆是。作为“五眼联盟”老大和世界第一情报大国，美国政治、媒体、学术、商业、科技和教育界之中有多少人干着情报搜集和渗透工作，美方自己心知肚明。这些人有多少在中国活动，相信中方有关部门也有所掌握。

人文交流是中美两国社会的客观需要，是挡不住的历史潮流。中美两国当年之所以能打破坚冰、恢复交往，得益于两国领导人的远见卓识，最根本动力是两国人民加强交往合作的强烈愿望。中美建交40年来，两国院校、智库、企业、民间团体、科研机构之间的交流合作不断深化，成为联结两国社会活力不竭的纽带，绝不应被无端政治化和限制打压。

中方友好团体和学术机构人员在美活动是光明正大的，中方没有兴趣跑到美国去搞什么干涉和渗透。我们深信，最有效的交流方式是以心交心的对话，是展示中国坚持和平发展、坚持改革开放的诚意，是和我们的朋友伙伴共同达成合作共赢的目标。这是中国国际影响力和文化感召力不断壮大的秘诀，它最质朴，也最扎实见效。

美国妄图通过限制人员往来和人文交流遏制中国，毫无成功的希望。交流是思想创新和技术进步的源头活水，中美对开放和交流的需求都是刚性的，谁在21世纪都承受不起闭关锁国的代价。几十年来中国学术、教育和科技事业蓬勃发展，为国家富强作出巨大贡献，其自身发展的根基也越扎越牢，不需要看美国人的脸色。正如美方在涉及中国主权、安全、经济、科技等问题上搞“极限施压”无法得逞一样，华盛顿在人文领域对中国挥舞大棒也注定不会奏效。

40多年的改革开放，让中国有了足够的自信，中国开放的大门不会关上，中国的学者学生、友好团体和科技人员将一如既往地加强与世界各国的友好交流与合作。美国是选择把门打开还是关上，希望美方自己好好掂量。

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