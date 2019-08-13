波音787起飞后发动机喷碎片 罗马上空如下“铁雨”

挪威航空公司一架波音787型“梦想客机”11日起飞后不久发动机故障，炽热的金属碎片从发动机飞出，在意大利首都罗马降下“铁雨”。

英国《泰晤士报》12日报道，在罗马郊区菲乌米奇诺，25辆汽车和12座房屋受到不同程度损毁，所幸无人受伤。意大利媒体报道，一名当时在花园内晒日光浴的男子差点被碎片击中。一块小碎片烧坏了他身穿的T恤。

11日下午4时左右，这架飞机以400米左右的高度飞过事发地区，大约5至10厘米长、尖锐滚烫的发动机碎片落下，砸坏屋顶和汽车玻璃、点着草坪、在路面留下小坑。

居民葆拉·迪拉扎罗告诉意大利《信使报》，事发时“像在下一场大冰雹”，但太阳还在，“我走到阳台上，看到一场钢铁风暴，之后尖叫着跑回屋里”。她在“铁雨”停后发现，一块热金属片砸碎了女儿的汽车后挡风玻璃，又点着了汽车后背架上一件夹克。

这架客机载有298名乘客，原本飞往美国洛杉矶，事发后在亚得里亚海上空放油并在菲乌米奇诺机场紧急降落。

挪威航空说，客机“起飞后数分钟遭遇技术问题……之后返回机场并安全降落”。这家航空运营商说，鉴于调查仍在进行，无法回应媒体提问。

这架客机使用英国罗尔斯罗伊斯公司制造的“特伦特1000”发动机。这种发动机自问世起便问题不断，它的高压涡轮叶片容易开裂，曾导致客机停飞。

罗尔斯罗伊斯一名发言人说：“叶片老化速度超出预期，我们已发现过早产生的裂纹，但我们有解决方案。”她说，运转中的“特伦特1000”发动机先前从来没有“空降”过金属碎片。

意大利航空专家格雷戈里·阿莱吉说，金属碎片脱离属于罕见的“非包容性故障”。尽管波音客机的安全性因两起重大致命空难遭遇广泛质疑，阿莱吉认为，人们对本次事件的关注焦点将是“发动机制造商”。（海洋）【新华社微特稿】

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