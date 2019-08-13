美国与阿富汗塔利班结束第八轮谈判

新华社多哈8月12日电（记者杨元勇）美国与阿富汗塔利班在卡塔尔首都多哈举行的第八轮谈判12日结束，双方尚未就阿富汗问题达成最终协议，但均表示谈判取得了成果。
美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德12日在社交媒体上说，美国与塔利班本月3日开始的第八轮谈判当天结束，本轮谈判的后几天主要聚焦一些技术细节问题，谈判“取得了成果”。但他没有透露谈判在哪些方面取得了成果。
阿富汗塔利班发言人穆贾希德当天在社交媒体上表示，第八轮谈判“艰苦而有成效”，双方谈判代表决定向各自领导人汇报，以确定接下来的步骤。
此间媒体曾报道美国与塔利班的第八轮谈判可能达成最终协议。哈利勒扎德本月5日透露，正在进行的第八轮谈判取得了“很好进展”，接下来的谈判主要解决与塔利班达成协议的问题。
2001年，美国遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻被美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。战后阿富汗局势持续动荡。随着塔利班近年来在阿富汗势力不断壮大，美方不得不选择与其谈判。
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