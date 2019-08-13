阿根廷总统初选结果出炉：现任总统马克里意外惨败

人民网布宜诺斯艾利斯8月12日电（记者姚明峰）当地时间8月12日凌晨，阿根廷总统初选结果出炉，“全民阵线”的阿尔贝托·费尔南德斯和前总统克里斯蒂娜的组合以47.65%的支持率赢得初选。而现任总统马克里仅获得32.08%的得票，在计票尚未完全结束时便承认失利。

根据官方统计，此次总统初选投票率大约为75%，费尔南德斯赢得了24个选区中的22个，更是拿下原本被执政党视为“票仓”的布宜诺斯艾利斯省，双方得票率差距超过20%。在胜选演讲中，费尔南德斯说：“我确信从今天起我们将创造新的历史”，“创造一个更好的阿根廷”。马克里则称：“选举结果令人失望，这迫使我们从明天起要加倍努力，在10月大选中赢得更多支持，继续变革之路。”

根据初选结果，费尔南德斯很可能在10月大选中获胜，而此前各项民调预测双方支持率将相差无几，实际结果如此巨大的差距令金融市场大跌眼镜。阿根廷比索在12日大跌25%至历史最低点，兑美元汇率突破50大关，阿在美上市的企业也遭遇集体暴跌，市场对阿根廷是否将重返外汇和资本管制表达了担忧。

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