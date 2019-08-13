中国经济提振世界信心

图为全球最大的全自动化集装箱码头“上海洋山深水港四期”码头。

许丛军摄（人民视觉）

7月30日召开的中共中央政治局会议指出，上半年中国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。在美方拟进一步加征关税、升级贸易摩擦的“逆风”中，中国经济能否继续保持平稳运行？国际社会持续关注中国经济的最新数据、最新政策，希望从中国的稳定增长中获得信心。

经济数据稳中向好

8月8日，中国海关总署公布的一组数据引发各大外媒关注：7月份中国进出口总值2.74万亿元人民币，增长5.7%。其中，出口1.53万亿元人民币，增长10.3%；进口1.21万亿元人民币，增长0.4%。按美元计价，7月份中国出口2215.3亿美元，同比增长3.3%；进口1764.7亿美元，同比下降5.6%。

“意外”成为外媒报道中出现最多的词语。路透社经济学家此前预计，中国7月份出口量将较去年同期下降2%，进口量将下降8.3%。

然而“7月份的出口增长创3个月以来的最快速度，也超过路透社调查中最乐观的估计。”路透社称，“好于预期的贸易数据有助于提振亚洲股市。”

美国全国广播公司财经频道网站当天刊登题为“中国的出口在7月意外上升”的报道，指出“尽管面对美国提高关税带来的经济压力，中国公布的贸易数据好于预期”。

不少外媒还敏锐地捕捉到，作为宏观经济的重要先行指标，中国的制造业采购经理指数（PMI）在7月实现了3个月来的首次回升。“随着政策的逐步落地，宏观逆周期调节效果开始显现，中国制造业PMI小幅回升至3个月高位，市场信心逐渐回暖，经济下行态势出现趋缓迹象。”路透社在报道中评价。

一个个新鲜出炉的扎实数据，成为今年以来中国经济保持稳健运行的力证。在贸易保护主义逆风扰动全球经济的大环境下，中国经济的抗风险能力远超各方预期。正如世界银行最新一期《中国经济简报》的评价：“在全球不稳定不确定因素增多形势下，中国经济增长仍保持韧性。”

有效应对经贸摩擦

中国经济上半年增长6.3%，“三驾马车”依然稳健有力，高质量发展渐次显效……2019年中国经济半年报释放出积极信号，提振了世界经济增长信心。下半年中国经济怎么干？外媒纷纷从近日召开的中共中央政治局会议中寻找答案。

彭博社报道称，中国领导层宣布了今年下半年经济政策的优先事项。彭博社援引渣打银行一位经济学家的观点指出，“中国强调更有效地执行现有政策。中国政策制定者回应的重点是推进改革，以挖掘内需。”

路透社关注到，这次会议要求有效应对经贸摩擦，全面做好“六稳”工作，要求深挖国内需求潜力，多用改革办法扩大消费，稳定制造业投资。

还有外媒注意到，面临宏观经济下行压力及外部贸易摩擦风险，中国外贸的自我调节力不断显现。

数据显示，今年前7个月，中国对欧盟、东盟、日本等主要市场的进出口实现了增长。路透社援引学者观点称，中国正在推动出口市场多样化。“中国增加了在欧盟这种主要经济体中的市场份额。更突出的是，中国对新兴市场的出口增长率非常明显，尤其对‘一带一路’国家。”据《日本经济新闻》近日报道，亚洲开发银行表示，“中国企业最近几年来一直在增加对亚洲新兴市场国家的投资。”

拉动世界经济发展

“今天，受到中国好于预期的贸易数据和人民币汇率基本保持稳定的影响，投资者欢呼雀跃。华尔街开盘走高，欧洲股票甚至走得更高。”英国《卫报》8月8日的报道直言中国经济的世界影响。

正如肯尼亚国际问题专家爱德赫雷·卡文斯所说，基于中国在全球价值链中的地位和经济体量，中国经济的发展和稳定已经不仅关乎中国自己，而是关乎整个世界经济的发展前景。

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会的文章指出，近来的政策和措施表明，中国正在大力推进供给侧结构性改革，并更加重视经济增长的高质量。“中国的结构性改革旨在同时实现创新、包容和可持续发展。在这种情况下，中国仍将保持相对较高的经济增长率。”

拉美社报道称，尽管世界经济和金融形势出现波动，而且美国采取了保护主义措施和关税制裁，中国仍然是吸引外国直接投资方面的全球领先者。

美国硅谷著名天使投资人史蒂夫·霍夫曼表示，中国经济政策发挥的作用举足轻重，为世界经济带来了积极影响。中国不断扩大对外开放、支持民营经济等多种举措推动了相关产业蓬勃发展，中国将继续成为世界经济发展的引擎。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)