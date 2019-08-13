中国将成医美疗程消费第一大市场

本报电 （立 风）《新氧2019医美行业白皮书》近日在北京发布，白皮书显示，我国医疗美容市场仍处于高速发展阶段。据推算，2019年中国医美疗程消费量将成为全球第一。

报告显示，中国医美市场的增长主要源自渗透率的提升，如新一代消费群体进入、市场下沉等。其中，中国新一线城市消费用户占比首次超过一线城市，成为医美市场增长的最大推力。

此外，不同城市医美消费的项目也有所不同。《白皮书》报告显示，一线城市的医美更多处理的是压力带来的影响，比如发胖、脱发、初老等。而新一线和二线城市更多围绕“变美”发力。据报告预测，未来10年，中国医美消费将产生新变化，医学抗衰将成为大众消费群体日常自我提升的方式，替代掉一部分高端化妆品和生活美容市场。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)