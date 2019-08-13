全球再次响起“水警报”

世界资源研究所8月6日发布的一份报告称，当前全球1/4的人口正面临“水资源极度紧缺”危机。该报告再次引发各界对水资源现状与未来的担忧。

数据背后的缺水现实

世界资源研究所全球水资源项目负责人贝齐·奥托当天表示，通过对全球189个国家的水资源情况、干旱及洪水风险进行评估，17个国家每年消耗的水量超过其可用水资源总量的80%，被界定为处于“极度缺水”状态，关涉全球近1/4的人口。并且随着气候变化导致的干旱频发情况正不断加剧。

报告显示，这些国家中，有12个分布于中东和北非地区，其中卡塔尔最为严重，以色列和黎巴嫩分列二、三名。在非洲，利比亚和厄立特里亚用水压力最大。印度作为唯一“上榜”的亚洲国家位列第13名，但因其人口数量是其他16个国家人口数量的3倍，形势更为严峻。此外，即使在整体水资源压力较小的国家，其个别地区仍可能遇到极度缺水的情况。

近来，全球缺水“警报”不绝于耳。泰国《世界日报》近日援引泰国气象厅报告称，泰国正遭遇近10年来最严重干旱；据英国《卫报》消息，纳米比亚政府6月15日亦宣布，批准出售各地保护区中数种野生动物，以减少因旱情造成的动物死亡悲剧。

多重威胁加剧水资源压力

当前，水资源短缺问题已影响到多个领域的运作与发展。世界资源研究所主席兼首席执行官安德鲁·斯蒂尔指出，水资源压力无人问津是个重大危机，将直接关乎粮食安全、地区冲突、移民问题和金融稳定。当用水需求与供应基本持平时，小范围的干旱也将导致悲惨的后果。

中国人民大学环境学院副院长王洪臣认为，全球水资源的压力来自多重因素的威胁：气候变化造成极端天气增多，降水量分布错乱不利于水资源的储存和利用；加之人口增长和经济发展等因素，用水量增多导致蒸发量变大，实际留给人类的水资源便越来越少。联合国去年3月发布的《2018年世界水资源开发》也显示，全球对水资源的需求正以每年1%的速度增长，且这一速度在未来20年还将大幅加快。

此外，水资源浪费及污染问题治理不善也造成严重影响。印度本为水资源较丰富的国家，但近年来，水荒、水危机的频率越来越高。印度“国家转型委员会”5月发布的报告指出，印度每年约有20万民众因水资源供应不足或水污染而丧生。

采取止损措施迫在眉睫

水资源危机已然迫在眉睫，各国纷纷思考应对措施。据英国《每日邮报》7月8日报道，阿联酋发明家和企业家阿卜杜拉·阿尔谢希制订了一个雄心勃勃的“拖冰山化水计划”，希望从南极洲洋面物色合适的冰山，用船只托运至8800公里外的阿联酋。这一计划目前仍颇显“无奈”。

王洪臣表示，当前世界各地应对水资源紧缺相对成功的举措主要有三类，即跨流域调水、海水淡化和水资源可持续的循环利用。“第三点是根本对策。高度缺水的以色列正通过不断探索提升污水再生利用率、强化海水淡化技术，逐渐成为世界上水资源开发和管理最成功的国家之一。”

今年5月，联合国教科文组织总干事阿祖莱在首届联合国国际水资源大会上强调，水资源的管理和治理事关人类和生态系统健康，同时也体现地区教育、文化、生态多样性的状况，促进可持续的水安全与和平至关重要。

水资源“红灯”再度亮起，但人类仍有力挽狂澜的时间与空间。贝齐·奥托建议，“极度缺水”的国家可以从废水再利用着手，满足工业和农业的用水需求。王洪臣也表示，根本上要实现水资源的可持续循环利用，构建节水型社会，同时辅以海水淡化和跨流域调水等对策，而做好碳减排工作、控制极端天气是全人类更为长期的任务。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)