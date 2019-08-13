英国急着想谈拢对美自贸协定（环球热点）

英国外交大臣拉布与美国国务卿蓬佩奥在会谈后举行记者会。

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据新加坡《联合早报》近日报道，英国新任首相鲍里斯·约翰逊派遣外交大臣多米尼克·拉布和国际贸易大臣伊丽莎白·特拉斯前往华盛顿，以加速达成“脱欧”后与美国的自由贸易协定。分析称，英美自贸协定被英国视为“脱欧”后重塑英国与全球贸易关系的重要一步，英美或将进入“后脱欧时代”的特殊关系期。

吃下“定心丸”了吗？

英国新任外交大臣拉布上任后，迅速展开与非欧盟国家的外交活动。8月6日至8日先后到访加拿大、美国和墨西哥三国。

据《赫芬顿邮报》报道，6日晚上，拉布在白宫与美国副总统彭斯会面后，受邀赴白宫椭圆形办公室与美国总统特朗普进行了一次计划之外的会面。拉布表示：“特朗普总统再次明确表示，希望与英国达成一项雄心勃勃的自由贸易协定。所以我们希望能够在10月31日离开欧盟后尽快实现这一目标。”

据英国《卫报》报道，美国国务卿蓬佩奥7日表示，美国准备在英国完成“脱欧”后马上和英国签署贸易协议，美国“站在门口，手握着笔，准备尽快签署新的自由贸易协定”。这似乎给深陷“脱欧”泥潭的英国吃下了一颗“定心丸”。

分析认为，约翰逊支持英国“无协议脱欧”的重要原因之一，就是可以与美国签署自由贸易协定。据新加坡联合早报网8日报道，肩负谈判使命的特拉斯说：“与美国谈判并签订一个令人兴奋的自贸协定是我的首要任务之一。基础工作已经完成，我们争取加速达成协议。美国是我们最大的主要贸易伙伴，我希望快速推动正式谈判。”

“此次英国内阁成员访美，主要背景是约翰逊政府上台以后，逐渐对外明确了‘无协议脱欧’的方向。英国对非欧盟国家尤其是主要贸易伙伴美国的需求急剧上升，想尽快得到美国政治声援和实质支持。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报采访时表示，根据之前特雷莎·梅政府制定的“全球英国”的目标，英国要在“脱欧”之后尽快和世界主要经济体达成自贸协定。现在，英国急于从美国方面拿到某种承诺，坚定英国政府推动“脱欧”的信心。

谈判筹码够不够多？

“英美自贸协定有两个层面的意义，它首先是一种信号，即现阶段英国得到美国政治性的声援和承诺。一旦具体进入到自贸谈判，更多的就是经贸方面的问题。”崔洪建表示，“乐观地看，英美在经济模式、市场原则等方面相似度较大，英美之间的共性大于美国和欧盟的共性。但如果具体到技术层面，要达成一个高标准、与英美两国发展水平相适应的自贸协定，难度较大。”

对于英美是否能迅速达成自贸协定，分析人士普遍认为英国“筹码不足”，交易的命运掌握在美国手中。据《联合早报》报道，有专家认为，英国若真的“无协议脱欧”，与美国谈判的筹码会更少。

近日，美国前财长萨默斯在接受英国广播公司采访时表示：“英国能给美国的，显然少于欧洲整体所能给予的，所以美国不太可能向英国让步。英国筹码少，又很急切。当你的谈判对手心焦如焚时，你可以更容易达成于己有利的交易。”

英美双方能否顺利达成自贸协议，关键在于能否在分歧问题上互相妥协。此前，特朗普对英国进行国事访问时，曾要求英国国家医疗服务体系对美国全面开放市场准入，这是英美贸易协定的重大争议点之一。据路透社7月29日报道，特拉斯7月28日在英国《每日电讯报》上发表专栏文章称，英国国家医疗服务体系“永远不会拿来卖”。

除此之外，英国如果与美国签订自贸协定，可能将被迫降低农产品及食品的安全及环境标准。

中国社会科学院美国研究所外交研究室主任袁征在接受本报采访时指出：“美国在医疗服务方面有其独特之处和竞争力，但是英国已经放言在国家医疗服务体系问题上不会让步。此外，美国希望英国为美国农场主打开新的市场。两国如何在这两个具有争议的领域达成一致，还需要进一步观察。”

能否重修互信关系？

自英国新首相约翰逊入主唐宁街10号以来，处于“脱欧”十字路口的英国，下一步走向一直是各方的关注焦点。如何摆脱“脱欧”困境、重塑与欧美国家的关系是英国面临的重大考验。

据英国《金融时报》报道，英国前驻美大使批评特朗普政府的密件曝光事件后，拉布和特拉斯是第一批访问华盛顿的英国内阁成员。

双方近期就自贸协定的积极表态，表明英美两国关系开始升温。崔洪建认为，英国驻美大使泄密事件对英美关系的影响有限，双方都希望尽快修复关系、重启对话，把之前的矛盾掩盖掉。“英美双方在意识形态、价值理念和社会文化等各方面都有千丝万缕的联系。约翰逊上台以后，英美关系进入一个新时期，双方在经济、政治、军事等层面都有合作需求。”袁征表示。

据外媒报道，8月5日，英国政府宣布加入由美国发起的波斯湾“护航联盟”。英国的两艘皇家海军军舰将与美国的两艘驱逐舰一起执行任务。这将是在悬挂有英国国旗的油轮被伊朗扣押后，英美两国首次进行的联合巡航。

崔洪建认为：“英国近期比较积极地回应美国在一些问题上的诉求，可以看作是想重新获得美国的信任，提升英国在美国心目中的价值，以换取美国在自贸协定、‘脱欧’方面的支持，这实质上也是一种利益交换。”

“后脱欧时代”，英美在加强合作的同时，依然存在分歧和矛盾。袁征认为，英美关系步入了一个新的时期，但是利益诉求并不完全相同。英国虽然加入了美国的“护航联盟”，但是在伊核问题上并没有改变立场。

“英国‘脱欧’后自身有多大作为以及在美国战略中能够发挥多大作用，是美国需要重新评估的问题。这个自贸协定对于英美双方来说是不对称的，对于英国来说，协定可以在‘脱欧’后的短期内减少给本国经济贸易带来的过度冲击；但是对于美国来说，与英国达成自贸协定绝不会比与欧盟达成自贸协定更为重要，美国更需要的是维持自身在欧洲地区的影响力。”崔洪建表示。

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