当内容成为“信息黄金”（经济透视）

不久前公布的玛丽·米克尔互联网趋势报告显示，全球互联网用户和智能手机数量增速放缓，人均使用网络的时间却在增长。这意味着，对用户时间和注意力的竞争会越来越激烈。

一些传统媒体公司的战略调整印证了这一发展趋势。今年上半年，美国影业巨头迪士尼通过高价收购福克斯、购入视频网站Hulu的股份来扩充“内容+流媒体”资产，并将于今年11月上线自有流媒体服务平台。法国、西班牙、德国、英国等国家的商业和公共服务电视媒体也在多方面加强融合，计划建立全国性的流媒体平台。

企业加速战略重组的背后蕴藏着深刻的产业变革。随着移动互联网和流媒体的迅速发展，影视行业的游戏规则正被科技改写。在不少国家，常去影院和观看电视的人逐渐减少，流媒体平台内容消费时长不断增加。在家点播新片正在成为年轻一代观影观剧新习惯。为了争取更多用户，传统媒体与科技公司之间展开了日趋激烈的“流量之争”。

传统媒体着手平台布局的同时，流媒体服务领域领先的科技公司也在努力补齐内容短板，不仅在全球范围内购买优质作品版权，也加快了打造原创作品的步伐。两年前，亚马逊凭借《海边的曼彻斯特》成为第一家获得奥斯卡最佳影片提名的流媒体公司。有报告预测，今年亚马逊将在原创内容方面投入60亿美元。

一面是传统媒体巨头向科技公司转型，一面是高科技公司加速内容生产，内容消费迎来新趋势。消费者对高品质内容有着强烈需求，用户流量加速向新一代头部公司集中。移动互联时代要求极致的用户体验，有时获取一个用户很难，失去一个用户却很容易。基于此，内容提供商不再愿意试错低成本内容，而是高举高打，通过优质剧本、强大IP（英文“知识产权”的缩写，多指对于文学作品、影视作品、动漫、游戏等的版权或改编权）、精良制作来满足用户需求。在面向全球受众时，符合本土市场口味的内容得到越来越多青睐。例如奈飞在去年底计划制作一批包括多个语种的亚洲原创剧，以期开拓亚洲市场。英国广播公司和英国独立电视台计划合作推出的BritBox流媒体服务，更侧重提供英国本土原创内容。

内容无疑是“注意力竞争”中重要的区分点和推动力。不做内容的企业积极引入内容，做内容的企业力图打造更优质内容。内容成为“信息黄金”。有分析师预测，媒体的未来属于同时拥有内容版权和技术平台的公司。除了影视业之外，音乐、图书、广播、资讯行业无不如此。

随着5G技术的铺开，互联网平台可能迎来新的升级换代。内容与科技完美融合，也将带来更多虚拟服务。这些无限量的虚拟服务，仿佛打开了一扇大门，突破了消费边界。消费边界的延展又能促进产业升级。正是在这样的动态平衡中，市场收获了一次又一次的创新与进步。

《 人民日报 》（ 2019年08月13日 18 版）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)