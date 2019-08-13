弗莱堡如何成为德国“绿色之都”（他山之石）

图为位于弗莱堡火车站外的自行车专用停车场，是一座完全依靠太阳能供电的节能建筑。

本报记者 李 强摄

■将垃圾费与垃圾产生量直接挂钩，促使居民减少不可回收垃圾量。把控制垃圾量视为首要任务，垃圾回收利用次之，最后才是垃圾焚烧。

■变废为宝，发展循环经济产业。建设节能建筑，利用当地充足的太阳能发电。

■多种措施鼓励市民绿色环保出行，绿色理念融入当地居民的日常生活方式。

走进弗莱堡火车站内的游客服务中心，只见显著位置摆放着一摞“绿色城市地图”。地图上没有名胜古迹、酒店餐馆等信息，而是标出了弗莱堡的33处绿色示范点，并设计了一条游客参观路线：使用太阳能发电的市政厅、零碳排放酒店、生物垃圾发电厂、全德最大自行车停车场……

弗莱堡是德国西南部一座超过800年历史的古城，如今其最著名的不仅是中世纪的哥特式建筑，还包括全德领先的垃圾回收率和自行车保有量。这座德国“绿色之都”的环保理念，为改善现代城市治理提供了很好的样本。

垃圾分类成为精细科学

弗莱堡城市清洁服务公司坐落在市区边缘。这里几乎闻不到任何刺鼻气味。如果不是来回进出的垃圾卡车，根本看不出这是一个垃圾处理中心。

垃圾处理中心的场地里，摆放着一个个巨大的垃圾斗。不同的垃圾斗装着对应的垃圾：废旧金属、旧电器、旧家具、瓷器……“这些垃圾尺寸比较大，不允许扔在住宅区的垃圾箱，需要市民亲自开车送来，乱丢会被罚款。”工作人员彼得·克劳泽对记者介绍道：“这里每周开放两天，供市民前来投放大型垃圾。”

弗莱堡的垃圾回收率高达69%，在德国各城市中遥遥领先，这得益于持续30多年的垃圾分类实践。如今，这里每个家庭都有5个不同颜色的垃圾桶，分别对应废纸、塑料、玻璃瓶、生物垃圾和不可回收垃圾。

克劳泽说，这5类垃圾中4类都可以回收利用，只有不可回收垃圾对环境影响最大。弗莱堡的经验是将垃圾费与不可回收的垃圾量直接挂钩。垃圾公司根据家庭人口数量订立基本垃圾费。在此基础上，根据不可回收垃圾桶的尺寸和上门清理频率收取额外费用。例如，一个三口之家，选择35升的垃圾桶及14天清理一次，一年垃圾处理费为180欧元。如果选择240升的垃圾桶及每周清理，费用将高达685欧元。

如今，弗莱堡市人均年产生90公斤不可回收垃圾，远低于所在州的平均值。这归功于弗莱堡处理垃圾的核心理念，即把控制垃圾量视为首要任务，垃圾回收利用次之，最后才是垃圾焚烧。

从1994年起，弗莱堡城市清洁服务公司就与学校和相关机构合作，开设课程及参观活动，组织表演“垃圾分类”情景剧，举办各类竞赛活动，以培养青少年的垃圾处理意识。弗莱堡经济促进署的员工丁楠告诉记者，当地从小就开始培养孩子们的垃圾分类意识。学校里有专门的垃圾分类游戏，小朋友们自己亲手制作垃圾桶，然后将代表不同垃圾的卡片分类投入垃圾桶。这样的方式比口头指导孩子怎么扔垃圾要有效得多。

经过多年不间断的管理实践和习惯培养，如今垃圾分类在弗莱堡已经成为一门精细科学。

新型建筑实现能源自给

在弗莱堡，不可回收垃圾最终被运往城南的垃圾处理和能源生产中心，并通过安全环保的焚烧技术发电。据了解，目前该中心可满足3万户家庭用电，同时每年产生1220万千瓦时的余热，可以供给与之相邻的沼气站和生物垃圾处理中心，这二者可再为4900户家庭供电。

“生产能源之外，工业余热还可以直接用于房屋供暖。”弗莱堡经济促进署绿色团组工作人员弗洛里安·福莱辛格尔指着办公室的暖气片介绍说，经济促进署办公楼以及附近的弗莱堡会展中心，冬季采暖全部依靠当地的一家过滤嘴工厂的工业余热。

除了“变废为宝”，弗莱堡从数十年前便开始利用当地丰富的太阳能发电。记者一出火车站就看到了当地地标：60米高的太阳能塔。整个建筑南侧外立面覆盖了约240块光伏板，不但造型美观，每年还能发电2.4万千瓦时。距离火车站一公里处，是刚落成两年的新市政厅。这是一幢能源自给建筑，屋顶和四周覆盖了约800块光伏板，产生的能源不但可以满足建筑自身供暖、制冷、通风和照明需求，还有余量并入城市电网。

像新市政厅这样的节能建筑在弗莱堡随处可见。位于城南的沃邦小区占地约40公顷。1998年，弗莱堡市决定将这个区域改造成节能示范小区。1999年，德国第一幢被动节能公寓在这里改造完成，可以用非常小的能耗将室内调节到合适温度。通过可再生能源实现自供暖，如今已成为小区标配，几乎每幢房子的屋顶都安装了光伏板。

绿色理念驱动城市发展

来弗莱堡的游客，大多会造访沃邦小区。这里的生活方式，生动诠释了弗莱堡的绿色城市理念。

记者乘坐有轨电车抵达沃邦小区。这里的古树和绿地在改造过程中大多得以保存，房屋屋顶也进行了绿化处理，可以收集储存雨水。两条雨水渗透渠将雨水直接渗漏保留在小区内，而不是被管道排走。小区内道路禁止停车，机动车只能停放在小区外的停车楼内。大部分住户通过有轨电车和自行车出行。

在这条有轨电车的终点站——弗莱堡火车站外，坐落着一个可存放1000辆自行车的专用停车楼。大量市民白天从火车站骑车到公司，晚上再返回火车站通勤回家，完全无需使用私人汽车。

除了自行车停车楼，弗莱堡还建设了大量自行车专用道路网。市中心的多条道路，都喷涂了明显标志，明确自行车的先行权。如今，弗莱堡的私人汽车使用比例已降至30%。每1000人只拥有393辆汽车，低于572辆的全国平均水平。

出行如此，日常购物同样也在贯彻绿色环保理念。记者走进市中心一家“零包装超市”，只见这里从米面粮油到洗发水、清洁剂等都是散装，并且产品都产自本地或周边。这样既避免了过多的包装垃圾，也减轻了长途运输带来的碳排放。记者看到超市里的顾客，都自带着瓶瓶罐罐购买货品。正在购物的大学生托比亚斯告诉记者，当地人早已习惯这样的购物方式，平时也会有意识地减少塑料制品的使用。

绿色理念与环保生活方式，不仅有利于保护环境，基于能源和环保的产业经济，也成为弗莱堡的支柱产业，吸引着越来越多的人才和投资。目前，弗莱堡无论就业机会、人口增长还是游客数量，在德国都名列前茅。环境经济、教育和环保研究领域从业人员的比重，也远高于全国平均水平。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2019年08月13日 18 版）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)