“让留学报国的光荣传统薪火相传”（牢记嘱托 奔跑追梦——收到总书记回信之后）

中俄青年交流论坛上，莫斯科大学中国留学生正和俄罗斯青年学生交流。

莫斯科大学中国学生学者联合会供图

青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。希望你们弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上。

——习近平

“2018年以来，来莫斯科大学留学的中国学生明显增多，很多人都是看了习近平主席给莫斯科大学中国留学生的回信，慕名而来。”本科就在莫斯科大学就读的研一学生刘崎，和学弟学妹们回忆起当年写信的情景，一脸自豪：“我亲眼见证了整个过程。”

2017年11月17日，莫斯科大学的中国留学生写信给习近平主席，表达了追求进步、报国为民的决心。同年12月30日，他们收到习近平主席回信。信中，习近平主席勉励他们弘扬留学报国的光荣传统，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上。

“大时代呼唤青年一代大作为”

对于在俄罗斯的中国留学生来说，2017年是一个特殊年份。那一年，是毛泽东主席在莫斯科大学发表“希望寄托在你们身上”著名讲话60周年，也是党的十九大胜利召开之年、十月革命100周年。

“读到十九大报告中‘一百年前，十月革命一声炮响，给中国送来了马克思列宁主义’‘青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望’时，我们心情格外激动，感到肩上的责任也更重了。”今年刚回国发展的莫斯科大学法律博士卢森通，是上任中国留俄学生总会主席，也是当年写信的执笔人之一，谈起写信的初衷，他说：“大家早就想写这么一封信，向习主席表达我们对祖国日益强大的自豪之情和学成报国的决心！”他们的想法得到中国驻俄使馆的支持，莫斯科大学中国学生学者联合会的同学们立即执笔起草了信件。

“1957年，毛泽东主席在莫斯科大学接见留学生时指出，青年人‘好像早晨八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上’；60年后，习近平主席通过回信寄语今天的青年一代，‘实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗’。”莫斯科大学中国学生学者联合会负责人之一余炳乐说，“岁月在变，但祖国对海外学子的期许没有变；时代在变，但奋斗的青春永不会变。大时代呼唤青年一代大作为，我们不能让人生留下遗憾。”

“把奋斗的接力棒抓在手中”

3月31日，莫斯科中国大饭店一楼，一场主题为“文明之旅”的文化沙龙正在举行。3名嘉宾和来自莫斯科各高校的40多位同学相聚一堂，分享他们前往北极、巴基斯坦等地跨文化交流的故事。

这是莫斯科大学中国学生学者联合会组织的系列文化活动之一，旨在开阔中国留学生的眼界，帮助他们树立更远大的志向。怎样才能不负习近平主席殷切嘱托和谆谆教诲，帮助广大留学生成为有理想、有本领、有担当的青年？这是莫斯科大学中国学生学者联合会一直在思索的问题，也是一直在努力的方向。

改版微信公众号，制作推出阐释回信精神、讲述留苏前辈事迹的系列主题栏目，以帮助“90后”“00后”留学生领悟并自觉践行留学报国的优良传统；创立“莫斯科大学共青团新媒体中心”，制作微型纪录片，在俄罗斯网站上讲述中国故事，树立中国留俄学子的良好形象，展示中国的发展成就；加强与国内高校及其他国家大学中国学联组织的访问交流，提升学联服务留学人员的能力和水平……今年暑期，莫斯科大学中国学生学者联合会还开启了“饮水思源中国行”活动，组织部分留学生回到祖国，参观一大会址，前往红色根据地，开展学习实践。

“莫斯科大学曾为新中国建设培养了许多杰出人才。今天的我们，当以前辈为榜样，把奋斗的接力棒抓在手中，让留学报国的光荣传统薪火相传。”今年4月新当选的中国留俄学生总会主席陈汉知说。

一年多来，在中国驻俄使馆的帮助指导下，中国留俄学生总会对照回信要求，开展系列活动。

他们利用“五四”“七一”等节日，组织在俄留学生参观中共六大会址展览馆，缅怀革命先烈，汲取前行力量；启动海外学子研讨会、开展创新创业优秀项目竞赛、举办全俄学子俄语实用技能大赛；组建志愿者协会，成立创新创业协会，启用全俄中国留学生就业指导中心，为广大留学生成才提供更好服务……

“让个人事业与国家发展同频共振”

“把学到的本领奉献给祖国和人民，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上。”习近平主席对青年学子的热忱勉励，不仅为海外学子们指明了人生航向，也影响和改变了许多人的事业选择和价值取向。

高牧洋最近很忙。这位莫斯科大学数字经济关系方向的在读研究生，今年初申请了俄罗斯亚洲工业企业家联合会的实习机会。6月，习近平主席再次访俄，将中俄两国关系提升到更高水平，中俄企业界交流合作的积极性更高了。这不，他刚刚帮助一家国内企业与俄罗斯“智慧城市”项目进行了初步对接，“能够利用专业特长，做一点贡献，我感到很满足、很充实、很快乐。”

梅雨晗是位出身于外交官家庭的漂亮姑娘，14岁成为全国俄语风采大赛冠军，曾作为同传翻译参加多个重大项目签约工作。去年，她报考了莫大土壤系生态与资源利用专业，成为该专业为数不多的中国留学生。“习主席对青年一代的殷切期望让我明确了人生方向。个人梦只有融入中华民族伟大复兴的中国梦中，才有意义。让个人事业与国家发展同频共振，才能实现自我价值的最大化。”学业很苦，梅雨晗却乐在其中：“俄罗斯在土壤治理方面有很多先进理念值得我们学习借鉴。学成回国后，我可以更好地为祖国的生态建设和绿色发展服务。”

张鑫靓正在为他的“医学梦”而努力着。这位莫斯科国立谢东诺夫第一医科大学临床专业的大三学生，平日除了在医疗器械和书籍堆里忙碌，还承担一项重要的公益工作：通过电话、微信、QQ群组等各种渠道，为在俄中国同胞答疑解惑、提供医疗咨询服务。“能为在外的同胞提供帮助，我感到很自豪。习主席的回信给了我巨大的激励，让我看到了自己的价值。我要学好本领，为祖国和人民贡献自己的青春和力量。”

做“有理想、有本领、有担当”的优秀青年，正成为留俄中国学生学者共同追逐的“梦”：受习近平主席回信的激励，来自陕西的杨帅，申请了莫斯科大学全球化进程硕士研究生，希望能在“一带一路”伟大建设中实现个人梦想；莫斯科国立师范大学研究生罗婉琦，是“人在俄罗斯Russia”微信公众号的主创人员，通过对俄罗斯人的采访实录，在中俄两国青年中架起了一座走近彼此的桥梁；2018年俄罗斯世界杯期间，用中俄英多种语言为各国球迷提供服务、展示中国青年“国际范”的莫斯科大学传播系研究生徐琛，被称为“最美志愿者”；在莫斯科大学攻读对外俄语专业博士学位的王月晗，通过举办汉语口语俱乐部、中俄学生联谊游等活动，积极传播汉语和中国文化……

“时代为每个人的命运涂上了最灿烂的底色，我们也要为这幅大画卷添上美丽的一笔。”莫斯科大学国际关系系大二本科生沈泽源富有激情的话语，道出无数海外学子的心声——不当过客，不做看客，在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为祖国建设添砖加瓦，才能不负这个伟大时代，不负习近平主席殷殷嘱托。

《 人民日报 》（ 2019年08月13日 04 版）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)