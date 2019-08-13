中国大使馆发言人就中国公民在菲坠楼身亡案件发表谈话

8月12日，中国驻菲律宾大使馆发言人就中国公民在菲坠楼身亡案件发表谈话。

谈话称：中国大使馆高度关注近期发生的一名中国公民戴手铐在菲坠楼身亡的悲惨案件。

中国大使馆欢迎菲律宾总统府发言人帕内罗就此发表的声明。帕内罗表示，“菲总统府已要求菲国警方认真调查此事件。菲方将制止这些非法行为，不允许也不会容忍任何外国人在菲虐待任何人”。中国大使馆对总统府有关打击非法行为和保护中国公民安全的表态表示高度赞赏。

中国大使馆敦促菲政府有关部门立即展开客观公正的彻底调查，将行凶者绳之以法，同时继续采取一切有效措施，切实保护中国公民的合法权益。

此前，据菲律宾当地媒体报道，8月9日凌晨4点左右，一名27岁的中国人从位于马尼拉的一处办公楼六楼坠楼身亡。监控录像显示，死者在坠楼前，正试图从六楼的窗户爬出，手上戴着手铐。随后菲律宾警方对此展开了调查。 （央视记者 陶家乐）

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