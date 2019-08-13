联合国报告指出土地退化会加剧气候变化

联合国政府间气候变化专门委员会日前在日内瓦发布题为《气候变化与土地》的报告，指出土地退化会加剧气候变化，呼吁各国以可持续发展的方式利用土地。

报告说，农业、林业和其他利用土地方式所排放的温室气体，占人类排放温室气体总量的23％，而土地自然吸收二氧化碳的数量约相当于人类燃烧化石燃料和工业上排放二氧化碳数量的1/3。

但是滥伐森林等人类活动使得一些地方土地荒漠化，气候变化也改变了一些地方的陆地生态系统，相关的土地退化可能增加大气中二氧化碳含量，从而加剧气候变化。

（据新华社日内瓦电 记者聂晓阳、施建国）

俄机器人“宇航员”将前往国际空间站

俄罗斯国家航天公司日前表示，名为Skybot F—850的机器人“宇航员”将于本月22日乘坐“联盟MS—14”飞船前往国际空间站。它将是第一个坐在飞船指令长位置上的机器人。

根据俄罗斯卫星通讯社的报道，该机器人是一个有双手双脚的类人机器人，与成人的体型差不多。

俄国家航天公司官员亚历山大·布洛申科说，Skybot F—850含有人工智能元素，能够自己移动和工作；它也可以切换到远程控制模式，在操作员的控制下工作。在飞船发射前，它可以报告准备状态；在飞船发射和飞行期间，它可以语音播报飞行参数和观测到的事件；抵达空间站后，它将在俄宇航员亚历山大·斯克沃尔佐夫的监督下进行一些测试。

（据新华社莫斯科电）

英国第二季度经济环比萎缩0.2%

英国国家统计局日前公布的数据显示，今年第二季度英国国内生产总值（GDP）环比萎缩0.2%。这是2012年以来英国经济首次出现萎缩。

数据显示，英国三大主要经济部门服务业、制造业、建筑业均表现不佳。英国国家统计局认为，今年经济数据波动反映了英国经济受“脱欧”进展影响明显。

今年第一季度，英国经济好于市场预期，环比增长0.5%。有分析人士表示，这主要是由于制造业企业在临近此前设定的3月29日“脱欧”期限前大量“囤货”。

然而，为避免3月底可能发生“无协议脱欧”并对行业造成冲击，英国多家汽车生产商把每年工厂进行维护的停产时间提前到4月。此举导致今年第二季度英国汽车产出减半，影响了当季英国经济的表现。

（据新华社伦敦电 记者王慧慧、杨海若）

《 人民日报 》（ 2019年08月13日 18 版）

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