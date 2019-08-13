中印高级别人文交流机制第二次会议在北京举行

新华社北京8月12日电 （记者吴嘉林、成欣）国务委员兼外长王毅12日在北京同印度外长苏杰生共同主持中印高级别人文交流机制第二次会议。

王毅表示，习近平主席和莫迪总理共同倡导成立的中印高级别人文交流机制，为推动中印关系全面发展搭建了新的重要平台。加强中印人文交流，需要凝聚共识，结果导向，将两国传统友谊传递到基层，将两国领导人共识转化为行动。需要兼容并蓄、聚同化异，反对“文明冲突论”，携手谱写中印两大文明相互尊重、和谐共处的新篇章。需要精心筹划，打造精品，以明年中印建交70周年为契机，举办更加丰富多彩的人文交流活动。需要重心下沉、着眼未来，不断充实官民并举、多方参与的人文交流新架构，鼓励更多青年投身中印友好事业。需要创新思路，深挖潜力，驰而不息，久久为功。

苏杰生表示，印方愿同中方一道，推动两国人文交流取得更大发展。

会后，王毅和苏杰生共同签署《2020年中印外交部交流合作行动计划》并见证签署文化、体育、传统医药、博物馆等人文领域双边合作文件。

《 人民日报 》（ 2019年08月13日 03 版）

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