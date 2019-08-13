志同道合 心意相连（大使随笔）

巴西是西半球最大的发展中国家。这里土地广袤辽阔，资源丰厚优越，人民开朗善良，文化多彩独特。这里有技艺精湛的足球、热情奔放的桑巴、浓香醇美的咖啡，还有迷人的碧海银滩、神秘的热带雨林，无不令人心驰神往。

今年8月15日，中国和巴西将迎来建交45周年纪念日。经过45年的发展，两国政治互信不断深化，务实合作成果丰硕，人文交流日益活跃，在地区和国际事务中保持密切协作。双边关系的战略性、全局性影响不断提升，成为南南合作的典范。

45年友好交往，中巴成为平等互信的朋友。巴西是首个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家，也是首个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家。近年来，两国政府、议会、政党、地方交往频繁，双边合作机制日益完善。今年11月，金砖国家领导人第十一次会晤将在巴西举行，中巴双方将迎来一系列重要交往议程，这将为两国拓展各领域合作提供更加坚实的互信基础和政治保障。

45年互利共赢，中巴成为共同发展的伙伴。中国连续10年保持巴西第一大贸易伙伴和第一大出口目的地国地位，并成为巴西主要外资来源国之一。目前，两国平均每10分钟成交的进出口额超过了建交之初全年的贸易总额。近15年来，中国对巴西累计投资超过700亿美元，是之前30年双边投资总额的350倍。现今，双方在空间技术、信息通信、新能源、农业科技等多个科创领域合作蓬勃开展，为两国发展注入了新动能。

45年民心相通，中巴之间互学互鉴。中巴民间交往的高涨热情令人振奋。巴西开设有15所孔子学院和孔子课堂，数量居拉美国家之首。今年5月，中国国家芭蕾舞团来巴西巡演，场场掌声雷动、喝彩连连。足球、桑巴等巴西文化在中国也有很多粉丝，学习葡语已成为越来越多中国学生的选择。

45年良好合作，中巴共同维护世界和平与发展。长期以来，两国在国际和地区事务中保持良好合作，共同推动建立公正合理的国际秩序，共同捍卫多边贸易体系和世贸组织规则。巴西是今年金砖国家主席国，中国与巴西将围绕金砖国家合作、深化全球治理、应对国际地区形势演变等重大问题进一步加强沟通协调，打造金砖国家合作第二个“金色十年”。

巴西社会学家弗雷雷曾评价，巴西是“热带中国”。这不仅反映出两国友好源远流长、深入人心，也道出两国人民志同道合、心意相连。中国与巴西都崇尚坚韧不拔、和谐共生的民族精神，都有砥砺奋进、攻坚振兴的理想抱负。当前，两国都处于促改革、谋发展的关键阶段，双边关系正迎来继往开来的新的发展时期。我坚信，双方将在新的起点上共同推动构建人类命运共同体，共谱中巴全面战略伙伴关系更加美好的新篇章。

（作者为中国驻巴西大使）

《 人民日报 》（ 2019年08月13日 03 版）

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