在黎巴嫩首都贝鲁特，有一家名叫“数字未来”的出版公司。过去几年间，这家公司已经翻译、出版200多种中国图书，数量多达百万册，为中国图书、中国文化走向阿拉伯国家乃至全世界作出了巨大贡献。日前，本报记者在贝鲁特“数字未来”出版公司采访时了解到，随着共建“一带一路”的深入推进，阿拉伯世界的读者对中国文化的兴趣正变得越来越浓厚。

“让中国图书的影响力‘从点到面’，被更多国家读者感知”

“数字未来”出版公司位于环境优雅的贝鲁特“比尔·哈桑”区，占据一幢写字楼的整个第一层。在一间间由透明玻璃隔开的办公室里，工作人员正在有条不紊地忙碌着。该公司总裁穆罕默德·哈提卜自豪地介绍说，公司共有150名员工，“过去几年间，我们已经翻译、出版200多种中国图书，总发行量在100万册以上”。

在宽敞的图书陈列室，一本本飘着墨香、装帧精美的样书整齐排列，无论封面设计、字体选择还是插图都十分考究。这些图书内容丰富，从政治、经济、社会、文化、教育，到饮食、百科以及儿童读物等。《构建人类命运共同体》《人民币读本》等书籍很是醒目，《永远有多远》《慈悲》《五百万汉字》等中国作家的畅销作品也颇引人关注。

“这些书都是从中文直接翻译过来的，我们购买了版权。”哈提卜说。记者注意到，这些原版来自中国的书籍，不仅有翻译成阿拉伯语的，也有翻译成英语、法语、德语或者其他语言的。原来，成立于1986年的“未来数字”出版公司，除了在多个阿拉伯国家设立公司外，还在比利时、德国、土耳其、马来西亚等22个国家和地区成立了分公司，所出版书籍的语种不断增多。公司在这些国家和地区都建立起比较顺畅的发行渠道，通过书店、发行公司、图书馆等发行中国图书。

“翻译语种的增多可以更好地满足不同国家读者的需求，更好地在世界范围内传播中国文化，让博大精深的中国文化被更多国家的读者所喜欢”。哈提卜介绍说，公司出版的图书一直以来在阿拉伯国家拥有可观的销量，希望公司能够起到跳板作用，“让中国图书的影响力‘从点到面’，被更多国家读者感知”。

“中国图书在阿拉伯国家非常畅销，影响力越来越大”

2017年8月，哈提卜获得了第十一届中华图书特殊贡献奖“青年成就奖”，他与其他19名来自世界各地的外国翻译家、出版家和作家来到北京，站在了领奖台上。

“这是我莫大的荣幸，是中国给我的激励和鞭策，我将继续努力，为中国优秀图书的传播插上翅膀。”哈提卜说，“数字未来”出版公司的分公司分布在世界各地，在中国深圳也新设立了分支机构。他常年“环球旅行”虽然辛苦，但也乐此不疲。

记者在采访中了解到，哈提卜10多年前第一次到中国时，在深圳的一家书店里被一套制作精美的儿童故事书深深吸引，觉得值得引进到黎巴嫩和其他阿拉伯国家，于是通过种种渠道联系到了安徽少年儿童出版社，并获得了该书的版权许可。哈提卜由此开始了与中国图书的不解之缘。

哈提卜告诉记者，他先后与安徽少年儿童出版社、中国人民大学出版社等10多家中国出版社签署了翻译出版协议。就在接受采访前，他刚刚与湖南出版社等签署了合作协议。“通过不断摸索，我们越来越有经验，中国图书在阿拉伯国家非常畅销，影响力越来越大。”

据介绍，由“数字未来”出版公司出版的中国图书，不少还被列为阿拉伯中小学教师推荐的必读书目，尤其是少儿图书，备受阿拉伯国家儿童喜爱。哈提卜表示，公司不久前从中国购得版权，准备翻译出版一套中国大百科全书，这对阿拉伯读者更加系统深入地了解中国大有裨益。

在哈提卜的带领下，记者参观了“数字未来”出版公司下属的配音工厂。据悉，这是中东地区最大、最专业的配音机构，专门为外国电影、电视剧等配制标准的阿拉伯语，包括声音和文字。哈提卜说：“随着中国电影、中国电视剧等逐渐走进阿拉伯国家，相信我们与中国伙伴以后也会有大量音视频方面的合作。通过专业的配音，阿拉伯观众可以身临其境地感受奇妙的中国文化。”

“我们应该通过图书读懂中国，学习中国发展的成功经验”

共建“一带一路”的顺利推进为中国图书“走出去”搭建起更加广阔的平台。中国与包括阿拉伯国家在内的发展中国家之间的出版合作交流日益密切，成效显著，读者覆盖面不断扩展。

哈提卜说：“世界上有数亿人使用阿拉伯语，阿拉伯国家读者是一个不可忽视的庞大群体。将中国书籍翻译成阿拉伯语向世界推广，具有重要意义。10年前，在黎巴嫩等阿拉伯国家，中国图书种类非常少，现在则更为普及。未来，在推广中国图书方面，我们仍大有可为。”

哈提卜表示：“我们千方百计与许多阿拉伯国家的教育部门、近800所高校以及众多中学建立了业务联系，并创建了有关学术机构和大、中学生信息数据库，希望面向阿拉伯学子推广中国学术和教育类图书。”

改革开放以来，中国经济取得了举世瞩目的巨大成就。哈提卜说，随着中国的快速发展，中国文化影响力在全球范围内不断扩大，优秀的中国文化是助力中国经济腾飞的重要原因。“我相信，翻译出版中国图书，是大有可为之事。我们应该通过图书读懂中国，学习中国发展的成功经验。”

（本报贝鲁特8月12日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月13日 03 版）

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