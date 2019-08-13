意大利持续收紧难民政策

意大利参议院日前通过一项领海管理法令，法令规定未经许可在地中海救助移民的非政府组织或私人船只搭载非法移民严禁进入意大利主权水域，擅闯者除扣押船只之外还将被处以最高100万欧元罚金。意大利国际政治研究所研究员马泰奥·维拉表示，意大利政府寻求继续收紧难民政策，对海上搜救行为进行惩罚，这无疑将会加剧与欧盟在难民政策上的矛盾。

意大利政府于今年6月曾批准一项紧急行政令，规定将对擅自进入意大利水域进行救助的船只或组织处以1万至5万欧元的罚款。日前通过的法令是对该行政令的延续，意大利副总理兼内政部长萨尔维尼在社交媒体上评论称，这项新法令赋予了安全部门更多权力，加强了对边境的管控。

联合国难民署近日公布的数据显示，今年至少有400余名难民在穿越地中海抵达欧洲的途中丧生。意大利接连出台措施限制难民入境，此举遭到欧盟及不少国际组织的批评。欧洲议会人权分委会主席皮埃尔·安东尼奥·潘泽里称，“意大利此举可能引发人权问题”。联合国难民署发言人耶克斯勒指出，在欧洲各国普遍退出地中海救援行动之际，非政府组织或私人船只在营救试图穿越地中海抵达欧洲的难民和非法移民生命方面发挥着重要作用，而处罚救援船只的做法将阻碍他们的海上救援行动。

意大利新政府自去年6月组建以来，在接收难民和非法移民的问题上立场强硬，多次拒绝救援船停靠意大利港口。萨尔维尼今年7月还下令关闭了一座位于意大利西西里岛的难民收容中心，该中心曾是欧洲最大的难民收容站，曾收容超过4000名非法移民。尽管如此，仍有救援组织试图将难民送到意大利。日前，意大利政府再次拒绝另一艘载有难民的德国救援船“阿兰·库尔迪”号靠岸。萨尔维尼表示，意大利不是“难民营”，如果德籍救援船进入意大利水域，那么将被扣押，该救援船最终将难民送至与意大利临近的马耳他。

欧盟国家外长和内政部长此前就移民和安全问题在法国巴黎召开会议，讨论更加公平地分摊难民配额，欧洲各国重申将致力于防止非法移民在地中海丧生，然而在接收难民问题上意大利政府与欧盟依然矛盾重重。下届欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟委员会将制定“高效而人性化”的难民政策，并让欧盟各国在难民问题上更加公平地分担责任。对此，萨尔维尼则批评称，这无异于要求意大利继续作为“欧洲的难民营”。

（本报罗马8月12日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月13日 17 版）

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