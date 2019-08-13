国际恐怖主义风险居高不下

联合国近期一份关于国际恐怖主义的报告显示，尽管曾经横跨叙利亚和伊拉克的极端组织“伊斯兰国”及其“领土”已不复存在，但国际恐怖组织仍然正在利用手中的“财富”和潜伏力量，重建其全球恐怖主义网络，国际恐怖主义风险依然居高不下。
联合国在报告中警告说，“伊斯兰国”可以恢复对国际目标的攻击，其手中仍然拥有高达3亿美元的“财富”。报告称，“伊斯兰国”在“全盛”时期通过控制管辖地区的“税收”、倒卖石油、绑架勒索赎金、倒卖文物以及劫掠银行等金融机构的方式聚敛财富，维持“政权”运转。根据日内瓦安全政策中心的数据，“伊斯兰国”当年征收的主要税种和税率依次为：10%的个人所得税、10%—15%的商业税、2%的销售税、5%的银行取现税和10%—35%的药品税。“伊斯兰国”曾经一次从伊拉克中央银行在摩苏尔的金库抢劫了价值4.5亿美元的现金和黄金。
根据联合国此前的调查，鼎盛时期的“伊斯兰国”士兵每月收入400—1200美元，外加50美元津贴给他们的妻子，还给每一个孩子25美元。技术娴熟的工程师和技术人员每月最高可以拿到1500美元。
联合国秘书长古特雷斯表示：“‘伊斯兰国’已经没有了任何因为控制领土和人口所必要的财政支出。”“伊斯兰国”积累的巨额财富因此转向了地下。
报告称，“伊斯兰国”资金藏匿地点极为隐秘，只有少数“伊斯兰国”高层才知道。通过一个名为“哈瓦拉”的秘密体系，“伊斯兰国”的资金在中东地区，甚至在美国都可以流动运转，方便到只需要一个电话。而这套体系并行于合法的金融体系。“伊斯兰国”还鼓励在中东、非洲和亚洲其他地方的支持者和附属机构通过各种手段，实现财务的自给自足。
在最近向联合国安理会提交的一份报告中，一个由来自各国专家组成的反恐小组断言，恐怖主义组织的高级成员正在重组，企图为恐怖组织在伊拉克和叙利亚“最终复活”打下基础。“伊斯兰国”虽然已经溃散，但很多高级成员并没有落网，他们散布在伊拉克和叙利亚的很多地区，等待时机，试图“东山再起”。据估计，有大约2.4万至3万外籍“伊斯兰国”武装分子依然散布在全球各地。
联合国报告还指出，“各国拘留中心犯人极端化倾向以及青年人极端化趋势值得警惕，这些都对社会融合产生巨大风险。”
（本报联合国8月12日电）
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