“以史为鉴，才能避免悲剧重演”

山内正之（左二）在大久野岛上讲解毒气制造相关历史。

本报记者 刘军国摄

大久野岛毒气资料馆外观。

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位于广岛县竹原市的大久野岛是日本濑户内海上一个周长约4公里的小岛。这个小岛曾在1929年—1945年间作为日本陆军芥子气、路易氏气等致死性毒气生产基地，这座“毒气岛”生产的大量毒气在侵华战争期间被运往中国，给中国人民造成了巨大伤害。74岁的退休教师山内正之目前担任毒气岛历史研究所事务局长。日前，本报记者在山内正之的带领下，从竹原市忠海港码头乘坐轮渡，踏访这座曾被日本政府秘密从地图上抹去的小岛。

8月上旬的日本列岛，刚出梅雨季节，湿热难耐。早上8点，忠海港码头气温已经升至30多摄氏度。在与记者会合后，山内正之来不及寒暄，便急忙跟当天将要前往大久野岛参观的两个团队打电话确认。

“日本尤其需要了解这段历史”

8点30分，轮渡从忠海港起航。山内正之一边递给记者一张印有“前事不忘，后事之师”八个汉字的名片，一边介绍道：“那个清晰可见的小岛就是大久野岛。二战期间，除了大久野岛，我们刚才乘坐轮渡的码头也曾是毒气储存的相关设施。”

15分钟后，轮渡停靠在大久野岛码头，首先映入眼帘的是一只只可爱的兔子。在山内正之看来，大久野岛因兔子而人气高涨成为各国游客的“打卡地”，并不完全是一件坏事。不少人来到大久野岛之后，不仅看兔子，而且也开始了解这座毒气岛曾经的“黑暗历史”。据统计，每年约有40万人来到大久野岛参观，其中约有6万多人前往大久野岛毒气资料馆参观。

山内正之表示，“日本尤其需要了解这段历史。只有以史为鉴，才能避免悲剧重演。”

为了隐瞒大久野岛制造毒气的事实，当年日本政府可谓费尽心机。1932年，日本军部甚至把大久野岛从地图上抹去了。直到1947年以后的地图上，才重新标注了大久野岛的位置。二战后，日本政府对毒气岛进行善后处理。如今，岛上尽管已不是当年的情形，但是依然散落着多处毒气储存设施遗迹。

“这是岛上最大的一座毒剂储存库。可以容纳6个百吨规模的大型毒剂罐。我身后远处留有焦黑色的痕迹，这是当年火焰喷射器留下的。”在一处处遗迹前，山内正之向记者讲述着毒气弹制造、储存、运输和善后处理的历史。

1963年，日本政府在大久野岛建立国民休闲度假村。1988年，由日本有识之士四处筹钱建立的大久野岛毒气资料馆在大久野岛码头附近落成。“日本政府为了隐藏那段不光彩的历史而建立休闲度假村，我们为了让更多人了解真实历史，建立了毒气资料馆。”山内正之对本报记者说。这个资料馆详细记载着当年日本政府制造毒气、使用毒气、战后毒气处理的相关资料。

当天，山内正之还在大久野岛码头附近给200多名日本青年人讲了一堂关于毒气岛的历史课，然后又带着明治学院大学师生环大久野岛一周进行参观。“虽然70多年已经过去，对于日本人来说，非常有必要了解这段侵华战争历史。一是因为至今仍有毒气弹被埋藏在地下，可能给人们造成伤害；二是因为日本政府既没有就此正式承认，也没有向受害者道歉和赔偿，希望日本政府能够尽早承认历史事实，并就此进行道歉和赔偿。只有这样，日本政府才能得到人们的信任和尊重。”山内正之向日本明治学院大学的师生介绍道。

“承认侵略战争历史并不丢人”

在过去的30多年里，山内正之往返竹原市与大久野岛上千次，目的就是为了向人们讲述日本的侵略战争历史。“以前我的讲台在学校，向学生们讲述日本侵略中国的历史，退休后我的讲台是大久野岛，我可以向日本各地的人们讲述日军制造毒气的历史。”山内正之说。

山内正之表示，大多数日本人都知道日本遭受原子弹轰炸的历史，但是通过在大久野岛的参观，很多人了解到日本曾经给包括中国在内的许多亚洲国家带来的巨大伤害。大久野岛的参观成为很多日本人改变对战争认识的契机。“日本人来广岛不仅应该参观原子弹爆炸纪念馆，而且也应该参观大久野岛。”山内正之说。

明治学院大学国际和平研究所所长高原孝生当天带着20多名大学生前来参观。“承认侵略战争历史并不丢人。”一名学生对本报记者说，“这样的机会非常珍贵，为了加深印象，我拍摄了很多照片，我的大多数朋友都不知道日本制造毒气弹的历史，今后我还想跟朋友再来大久野岛参观”。

“让学生们真正了解日本侵略战争历史，这是我们作为老师应该尽到的责任和义务。只有这样，才能避免历史悲剧重演。”高原孝生对本报记者说，最近十几年，他几乎每年都带着学生前来参观，希望更多人来这个有着“黑暗历史”的小岛参观学习。

“希望日本政府能够正视历史”

近年来，日本不少媒体、学者一直关注包括制造毒气在内的日本侵略战争历史。和记者一同来岛上参观的记者武藤周吉在8月10日刊登在《东京新闻》的报道中写道：“广岛也有加害历史，当年被国际条约所禁止的毒气在战争期间被日军用在中国，夺去了很多人的生命，战后作为遗留化学武器再三酿成悲剧。”

2017年8月，日本TBS电视台播出了一部题为《绫濑遥倾听战争——从地图上消失的秘密岛屿》的专题片，片中日本著名女星绫濑遥采访了曾作为少年兵在大久野岛制造毒气弹的91岁老人藤本安马，并在老人的带领下探访了毒气弹工厂遗迹，向人们揭示了日本这段不光彩的、长期被掩盖的历史。

日本历史研究学者松野诚也近日发现一份记录侵华日军曾在中国战场使用毒气弹情况的“战斗详报”，日本数十家报纸在头版显要位置报道了松野诚也发现的侵华日军使用毒气的证据。

“日本国内有很多普通民众希望日本政府能够正视历史，并在此基础上构建与中国等亚洲各国的友好关系。”长期在日本各地举办讲座介绍日本侵略战争历史的明治大学特任教授纐缬厚在接受本报记者采访时表示，日本政治人物不应该参拜靖国神社，应该去大久野岛、侵华日军第七三一部队罪证陈列馆、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆等地了解那段侵略战争历史，并进行深刻反省和真诚道歉，才能赢得包括中国在内的亚洲各国人民的信任，日本才能拥有美好的未来。

“前事不忘，后事之师。只要我还有一口气，我就坚持做下去，让更多人了解这段侵略战争的历史。”山内正之对本报记者说。

（本报广岛电）

《 人民日报 》（ 2019年08月13日 17 版）

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