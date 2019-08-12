韩国政府决定把日本移出贸易“白色清单”

新华社首尔8月12日电（记者何媛 陆睿）韩国政府12日发布战略性产品进出口公告修订案，决定把日本移出韩国的贸易“白色清单”。

根据韩国产业通商资源部当天发布的声明，韩国把享受战略性产品进出口便利政策的“甲类”贸易对象细分为“甲1”和“甲2”两类，把先前“甲类”贸易对象日本列入新增的“甲2”类别。

产业通商资源部对“甲2”类别的定义是，此类国家加入了相关国际协定但“设有违反国际规范的出口管制体系”。

日本被列入“甲2”类别后，韩国企业如果计划向日本出口战略产品，除个别例外情况，原则上必须逐次申请，所需提供文件由此前的3种增加为5种，审批时间由此前的约5天延长为约15天。

韩国产业通商资源部长官成允模当天在记者会上表示，对于设置违背国际出口管控基本原则的制度的国家，韩国难以与其密切合作。

按照产业通商资源部声明，新的分类规定将在随后20天内征询公众意见、接受审议，并于9月中旬付诸实施。成允模表示，日方如果在意见征询期内提出请求，韩国政府愿意与日方在任何时间和地点进行协商。

韩国目前新设的“甲2”类别中只有日本一个国家。产业通商资源部表示，这一新规并非仅仅针对日本，韩国政府今后将视情况把相关国家列入此类。

韩国媒体认为，韩方此举在于反制日本政府此前对韩国实施的出口管制措施。日本政府7月1日宣布对出口韩国的三种半导体原材料加强审查与管控，触发韩日贸易摩擦。双方贸易摩擦近来不断发酵，日本政府8月初宣布把韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”。

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