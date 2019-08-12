王毅同印度外长苏杰生举行会谈

人民网北京8月12日电 据外交部网站消息，2019年8月12日，国务委员兼外长王毅在北京同印度外长苏杰生举行会谈。

王毅表示，当前国际形势正在发生重大变化。中印作为世界上两个10亿人口以上级别的发展中大国和新兴经济体代表，都处于新的发展阶段。两国遵循和平共处五项原则友好相处、互利合作，完全符合两国人民的根本和长远利益，也将对世界和平和人类进步作出新的贡献。双方应认真落实两国领导人重要共识，珍惜迄今两国关系改善的成果，继续增进互信，深化合作，为双边关系健康稳定发展不断注入新的动力。

苏杰生表示，当前世界充满不确定性，印中关系在全球政治中具有独特重要地位。去年两国领导人在武汉成功举行非正式会晤，有力促进了印中关系发展。印方期待今年在印举行第二次领导人非正式会晤，愿同中方密切沟通，确保会晤取得圆满成功，推动两国关系迈上新的台阶。

双方认为，要以明年中印建交70周年为契机，发挥好重要机制性对话作用，拓展贸易、投资、产能、旅游、边贸等方面合作，加强防务交往，积累更多合作成果。印方将积极参加第二届中国国际进口博览会。

双方认为，要继续推动新兴市场和发展中国家加强团结合作，携手维护多边主义和多边贸易体制，维护联合国宪章宗旨和国际关系基本准则，维护中印两国的发展中国家地位以及在世界贸易组织中应当享有的发展权利和正当利益。

王毅就印方近日围绕克什米尔相关问题的单方面举措表明中方原则立场，希望印方为地区和平稳定发挥建设性作用。苏杰生解释了印方立场，表示印方愿保持克制并与巴基斯坦改善关系。印方也将恪守印中双方就维护印中边境地区安宁达成的共识，继续同中方通过磋商妥善解决边界问题。

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