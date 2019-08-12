王毅就克什米尔问题表明立场

人民网北京8月12日电 据外交部网站消息，2019年8月12日，国务委员兼外交部长王毅在北京同印度外长苏杰生举行会谈，就各方关注的克什米尔相关问题表明了中方立场。

王毅说，中方高度关注当前克什米尔局势及印巴矛盾的激化。印方修宪将改变克区现状，引发地区紧张。中方反对任何使局势复杂化的单方面行动。 希望印巴双方以和平方式解决争议，共同维护地区和平稳定大局。

王毅指出， 印方的举措还挑战了中方的主权权益，有违双方关于维护两国边境地区和平安宁的协议，中方对此严重关切。印方的举措对中方不产生任何效力，更不会改变中方对相关领土行使主权的事实和进行有效管辖的现状。希望印方多做有利于促进相互信任的事情，多做有利于维护边境地区和平安宁的事情，避免中印关系大局受到不必要干扰。

苏杰生解释了印方的立场，表示印方修宪不产生新的主权声索，不改变印巴停火线，也不改变印中边界实际控制线。印方希望同巴基斯坦改善关系，愿保持克制，维护地区和平稳定。同时，印方也愿继续同中方通过磋商妥善解决印中之间存在的边界问题，并将恪守两国就维护边境地区安宁达成的共识。

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