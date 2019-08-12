外交部：敦促美方立即停止插手香港事务

人民网北京8月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹12日在答记者问时强调，中方敦促美方立即停止插手香港事务。
有记者问：美国中央情报局曾涉嫌参与发生在伊朗等国家的“颜色革命”。中方表示，香港近来发生的一系列事件中带有明显的“颜色革命”特征，这是否意味着中方怀疑美国中央情报局参与其中？能否拿出任何证据？
华春莹说，近来，美国频频对香港事务说三道四、颠倒黑白、煽风点火。美政要及外交官员会见、接触反中乱港分子，无端指责中国中央政府，为暴力违法行为张目，破坏香港繁荣稳定。
“这些都是明摆着的事实！我要再次问美方，你们居心何在？你们要借香港达到什么目的？”华春莹说。
她再次重申，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中方敦促美方遵守国际法和国际关系基本准则，立即停止插手香港事务，立即停止干涉中国内政。
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