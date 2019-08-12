《日内瓦公约》七十周年：谨记维护人类尊严

图为中英文版《日内瓦公约》及其附加议定书。红十字国际委员会供图

中国网8月12日讯（记者 李智）8月12日是《日内瓦公约》通过70周年纪念日。作为约束战争行为的里程碑文件，《日内瓦公约》于1949年得到各国政府的普遍认同。它们既是国际人道法的基石，也是保护战争受害者最重要的国际法律文书。

《日内瓦公约》是1864年至1949年在瑞士日内瓦缔结的关于保护平民和战争受难者的一系列国际公约的总称。目前已得到全球普遍的认同，共有196个国家成为其缔约国。

中国是《日内瓦公约》以及其他核心国际人道法条约的缔约国，于1956年加入此公约。多年来，中国政府一直积极参与有关国际人道法实施、澄清和发展的多边进程。多边讨论对于促进国际人道法与时俱进有着至关重要的作用。

2007年，中国成立了国际人道法国家委员会，以便更好地协调和促进国际人道法的国内实施。同时，中国还一直同红十字国际委员会在国际人道法领域、特别是加强国际人道法的国内实施方面保持对话。

《日内瓦公约》共有四部，对没有参与战斗的人员（平民、医务人员、救援人员）以及那些不再参与战斗的人员（如伤病和遇船难士兵及战俘）给予特别保护。70年来，作为限制战争行为的底线，公约保护了成百上千万战争受难者。

当前，世界上部分国家和地区仍然存在武装冲突，新形势下的冲突参与方愈发多样。科技进步也带来了全新的作战手段，如网络战、武装无人机和机器人等，引发了全新的人道和法律挑战。面对这些新发展，《日内瓦公约》依然致力于提供最基本的保护。

红十字会国际委员会主席彼得 毛雷尔强调，应当谨记《日内瓦公约》精神，即在战争中也要维护人类尊严。公约精神时至今日依然非常重要，“我们还要记住公约是法律但在一定程度上又超越了法律，因为公约不仅要求遵守法律还要公正和正确。让我们共同携手努力，以确保公约精神不朽。”

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