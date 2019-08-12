国际帆船大奖赛考斯站圆满落幕 中国帆船队获最好成绩

人民网考斯8月11日电（记者许立群、强薇）当地时间8月11日，国际帆船大奖赛第四站在英国考斯落幕。六支船队在索伦特海域上进行了三轮群发赛，其中，中国队在本站比赛名列第三，是此次大奖赛的最好成绩。

由于近期英国南部持续大风天气，加之复杂洋流，各个船队面临着非常大的挑战。在出发前准备赛船时，中国队右舷水翼在安装后意外掉落，底部受损，所幸岸队工作人员和赛事技术团队马上进行修补，最终得以参赛并发挥良好，获得了总排名第三的好成绩。

中国队绞盘手刘明在赛后表示，团队很快适应了大风浪，同时经过此前比赛的磨合变得更加有凝聚力。“今天的表现我给自己打85分，给队伍打90分。我相信，下一站马赛会有更好的表现！”刘明表示。另一名绞盘手陈锦浩则对记者表示，本站的成绩是团队艰苦付出所得的回报，相信在未来的比赛中，中国队能够越战越勇。陈锦浩说：“希望通过中国队在国际帆船大奖赛中的表现，让更多的国人认识帆船赛、喜欢上帆船赛，进而推动中国帆船运动逐步向世界顶尖水平靠拢。”

“一方面是今天的海面状况，另一方面队员在没有充足时间热身的前提下直接上场并火力全开，能够获得这样的成绩我非常激动。”中国队船长菲尔·罗伯森表示，“中国选手的绞盘非常有效，我们这是一个非常国际化的团队，但队员之间的沟通和配合都非常高效，相信之后我们还会有更大的提升空间。”

在考斯站的比赛中，澳大利亚队获得第一名，日本队获得第二，法国、美国和英国队分别位列四、五、六。在积分榜上，澳大利亚和日本队分列一、二名，中国队总成绩暂列第五。

国际帆船大奖赛（SailGP）去年10月在伦敦宣布启动，来自澳大利亚、中国、法国、英国、日本和美国的6支代表队，使用当今世界上速度最快、技术最先进的F50水翼双体帆船，在全球5个标志性的赛场展开角逐。目前，悉尼、旧金山、纽约和考斯站的比赛已经结束，马赛站的比赛将于9月20-22日进行，届时也将决出总冠军。

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