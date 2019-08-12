新华社孟买8月12日电 财经观察：降息恐难明显提振印度经济

新华社记者张亚东

印度央行近日宣布下调基准回购利率35个基点至5.4%，以支撑经济增长。这是印度央行今年第四次下调回购利率，累计降息超过100个基点。

市场分析人士表示，今年剩余时间里，印度央行仍有可能继续降息。接受路透调查的分析师预计，印度央行将在10月份货币政策会议上再次降息。在此之后，印度央行或将在明年第一季度再次降息15个基点。

印度央行连续降息根源在于经济不振。今年第一季度，印度经济仅增长5.8%，为近5年来最低水平。印度央行在7日货币政策会议后发布的公告中指出，全球经济活动放缓和国内经济增长乏力是其降息的主要理由。

印度央行表示，自6月份货币政策会议以来，印度经济形势仍不容乐观。农业领域，截至8月6日，对印度经济增长非常重要的季风雨量比长期平均值低6%；截至8月2日，秋收作物播种面积同比下降6.6%。工业领域，以工业生产指数衡量的工业活动6月份仅增长2%。服务业领域，5月至6月反映服务业活动情况的高频经济指标喜忧参半。

尽管印度央行连续降息，但刺激经济增长的效果并没有明显显现。原因何在？

首先是印度资金成本仍然较高。受央行降息影响，印度一些主要商业银行近日纷纷下调贷款利率。例如，印度最大国有商业银行印度国家银行将一年期住房贷款利率下调15个基点至8.25%。但即便如此，考虑到目前印度通胀率保持在3%左右的温和水平，实际资金借贷成本仍然较高。

其次，印度经济增速放缓更多是国内外需求放缓所致，降息难以从根本上解决问题。最新数据显示，印度6月份出口额同比萎缩9.7%至250亿美元，为2016年1月以来最低水平。同时，国内汽车等大宗消费连续数月处于萎缩状态，5月份汽车销量同比降幅达26%。

第三，印度经济社会的结构性问题阻碍经济恢复。印度农业仅占国内生产总值（GDP）的17.3%，却为该国一半以上人口提供生计。然而，由于粮食及蔬菜价格低迷，农村地区技术薄弱、就业困难，印度农村人口增收困难。

在这种情况下，单纯依靠央行降息效果有限，财政发力拉动投资或许是目前印度经济重振的必由之路。

但7月初印度财政部提交的财政预算报告减少了这方面的可能。报告显示，印度政府计划在2019-2020财年（2019年4月至2020年3月）将财政赤字控制在GDP的3.3%，低于上一财年的3.4%。而市场此前预期，印度政府或将调高财政赤字率目标，通过扩大基础设施投资、减免税收刺激消费等手段推动经济增长。

没有相应的财政刺激，仅靠央行降息，印度实现经济重振或许还需更长时间。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)